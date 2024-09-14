Hint Dizisindeki Aşırı Saçma Bu Sahneyi İzleyenler Yerden Alıp Alıp Vurdu
Hint Dizisindeki Aşırı Saçma Bu Sahneyi İzleyenler Yerden Alıp Alıp Vurdu
Hint dizileri ve filmleri hepinizin malumu artık... Bazı sahneleri öyle sıra dışı ama saçma ki izlerken 'Biz şimdi ne izledik?' diye insan şaşırıp kalıyor. İşte onlardan biriyle daha karşınızdayız.
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Artık Hint dizileri üzerine fazla bir şey söylemeye gerek yok diyoruz ama sosyal medyada karşımıza öyle saçma bir sahne çıkıyor ki bizi dumur ediyor.
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Dizideki gelin hanımın mermiyle yaptığı şov yine bizim ayarlarımızla oynadı. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.
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