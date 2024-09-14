Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Hint Dizisindeki Aşırı Saçma Bu Sahneyi İzleyenler Yerden Alıp Alıp Vurdu

Hint Dizisindeki Aşırı Saçma Bu Sahneyi İzleyenler Yerden Alıp Alıp Vurdu

Hindistan dizi Goygoy
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
14.09.2024 - 19:11

Hint dizileri ve filmleri hepinizin malumu artık... Bazı sahneleri öyle sıra dışı ama saçma ki izlerken 'Biz şimdi ne izledik?' diye insan şaşırıp kalıyor. İşte onlardan biriyle daha karşınızdayız.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Artık Hint dizileri üzerine fazla bir şey söylemeye gerek yok diyoruz ama sosyal medyada karşımıza öyle saçma bir sahne çıkıyor ki bizi dumur ediyor.

Artık Hint dizileri üzerine fazla bir şey söylemeye gerek yok diyoruz ama sosyal medyada karşımıza öyle saçma bir sahne çıkıyor ki bizi dumur ediyor.

İşte yine o dizilerden biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @_mslmdlb_ adlı bir kullanıcı "Hindistan'da reyting rekoru kıran diziden bir sahne" diyerek bir kesit paylaştı.

Dizideki gelin hanımın mermiyle yaptığı şov yine bizim ayarlarımızla oynadı. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.

1.

1.
twitter.com

2.

2.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

3.

3.
twitter.com

4.

4.
twitter.com

5.

5.
twitter.com

6.

6.
twitter.com

7.

7.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

8.

8.
twitter.com

9.

9.
twitter.com

10.

10.
twitter.com

11.

11.
twitter.com

12.

12.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

13.

13.
twitter.com

14.

14.
twitter.com

15.

15.
twitter.com

16.

16.
twitter.com

17.

17.
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın