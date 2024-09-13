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Tamer Karadağlı, Hazal Kaya ve Dahası! 'The Sopranos'un Türkçe Dublajlı Hali Tartışma Konusu Oldu

Tamer Karadağlı, Hazal Kaya ve Dahası! 'The Sopranos'un Türkçe Dublajlı Hali Tartışma Konusu Oldu

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 17:59

X/Twitter'da @tituspullo07 adlı bir kullanıcı, 'The Sopranos' dizisinin Türkçe tanıtımını paylaşarak hepimizi maziye götürdü. Gelin önce o tanıtıma, ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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1999-2007 yılları arasında HBO'da yayınlanan 'The Sopranos' dizisi hiç kuşkusuz televizyon dünyasının en kült yapımlarından biri.

1999-2007 yılları arasında HBO'da yayınlanan 'The Sopranos' dizisi hiç kuşkusuz televizyon dünyasının en kült yapımlarından biri.

New Jersey’de bir Amerikan-İtalyan mafya ailesi patronu Tony Soprano’nun psikiyatristi Dr. Jennifer Melfi ile aralarında geçen diyaloglar diziye damga vurmuştu desek yanlış olmaz.

New Jersey’de bir Amerikan-İtalyan mafya ailesi patronu Tony Soprano’nun psikiyatristi Dr. Jennifer Melfi ile aralarında geçen diyaloglar diziye damga vurmuştu desek yanlış olmaz.

Bunun yanı sıra dizi boyunca Soprano ailesinin fertlerinin yaşamlarını ve mafya babasının suç, şiddet, aile, adalet ve dostluk kavramları arasındaki denge kurma mücadelesini de harika bir şekilde gözler önüne sermişti.

Bunun yanı sıra dizi boyunca Soprano ailesinin fertlerinin yaşamlarını ve mafya babasının suç, şiddet, aile, adalet ve dostluk kavramları arasındaki denge kurma mücadelesini de harika bir şekilde gözler önüne sermişti.

Günümüzde çoğumuz bu kült diziyi altyazılı bir şekilde izledik. Ama bir zamanlar Türk televizyonlarında dublajla da gösterildiğini biliyor muydunuz?

Günümüzde çoğumuz bu kült diziyi altyazılı bir şekilde izledik. Ama bir zamanlar Türk televizyonlarında dublajla da gösterildiğini biliyor muydunuz?

X/Twitter'da @tituspullo07 adlı bir kullanıcı, "Tarihin en iyi dizi tanıtımı deriz mesela" paylaşımıyla 'The Sopranos' karakterlerini seslendiren Türk oyuncuların tanıtımını paylaştı. Tanıtım videosu izleyenler tarafından çok beğenildi.

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Gelin hep birlikte videoya gelen yorumlara bakalım:

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