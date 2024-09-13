Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un Başrolde Oynadığı 'Sorgu' Dizisinden İlk Fragman Nefes Kesti!

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un Başrolde Oynadığı 'Sorgu' Dizisinden İlk Fragman Nefes Kesti!

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 15:47 Son Güncelleme: 13.09.2024 - 16:45

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un başrolde oynadığı 'Sorgu' dizisinden ilk fragman geldi. Gelin önce fragmana, ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un başrolde oynadığı polisiye dizi 'Sorgu'dan ilk fragman geldi.

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un başrolde oynadığı polisiye dizi 'Sorgu'dan ilk fragman geldi.

beIN Connect’in dijital platformu TOD'da yayınlanacak olan 10 bölümlük dizinin hikayesi daha şimdiden merak uyandırıcı.

beIN Connect’in dijital platformu TOD'da yayınlanacak olan 10 bölümlük dizinin hikayesi daha şimdiden merak uyandırıcı.

Hazal Kaya'nın canlandırdığı Cihan Manoğlu, sorgu biriminin tek kadın memurudur. Bir gün babası Hayati ölü bulunur. Cihan'ın babasının şüpheli dosyası Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Metin Yazıcı karakterine verilir.

Hazal Kaya'nın canlandırdığı Cihan Manoğlu, sorgu biriminin tek kadın memurudur. Bir gün babası Hayati ölü bulunur. Cihan'ın babasının şüpheli dosyası Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Metin Yazıcı karakterine verilir.

Gelin önce 'Sorgu'nun fragmanına, ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım:

1.

1.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2.

2.
twitter.com

3.

3.
twitter.com

4.

4.
twitter.com

5.

5.
twitter.com

6.

6.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

7.

7.
twitter.com

8.

8.
twitter.com

9.

9.
twitter.com

10.

10.
twitter.com

11.

11.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

12.

12.
twitter.com

13.

13.
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın