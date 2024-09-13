Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un Başrolde Oynadığı 'Sorgu' Dizisinden İlk Fragman Nefes Kesti!
Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un Başrolde Oynadığı 'Sorgu' Dizisinden İlk Fragman Nefes Kesti!
Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un başrolde oynadığı 'Sorgu' dizisinden ilk fragman geldi. Gelin önce fragmana, ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un başrolde oynadığı polisiye dizi 'Sorgu'dan ilk fragman geldi.
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beIN Connect’in dijital platformu TOD'da yayınlanacak olan 10 bölümlük dizinin hikayesi daha şimdiden merak uyandırıcı.
Hazal Kaya'nın canlandırdığı Cihan Manoğlu, sorgu biriminin tek kadın memurudur. Bir gün babası Hayati ölü bulunur. Cihan'ın babasının şüpheli dosyası Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Metin Yazıcı karakterine verilir.
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