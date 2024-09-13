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'The Penguin' Dizisindeki Colin Farrell'ın Makyajla Tanınmayacak Hale Gelmesi Görenleri Şaşırttı

'The Penguin' Dizisindeki Colin Farrell'ın Makyajla Tanınmayacak Hale Gelmesi Görenleri Şaşırttı

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 11:39

Colin Farrell, HBO yapımı 'The Penguin' dizisiyle ekranlara dönüyor. Ünlü oyuncunun karakterine bürünürken geçirdiği dönüşüm sosyal medyada dikkat çekti. Gelin o anlara hep birlikte bakalım.

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2022 yılındaki 'The Batman' filminin ardından HBO yapımı 'The Penguin' dizisi eylül ayında ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

2022 yılındaki 'The Batman' filminin ardından HBO yapımı 'The Penguin' dizisi eylül ayında ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizi, Oswald Cobblepot yani diğer adıyla Penguin'in Gotham'daki suç dünyasının dizginlerini ele geçirmesini konu alıyor.

Dizi, Oswald Cobblepot yani diğer adıyla Penguin'in Gotham'daki suç dünyasının dizginlerini ele geçirmesini konu alıyor.

Dizinin başrollerinde Colin Farrell, Cristin Milioti ve Rhenzy Feliz rol alıyor.

Dizinin başrollerinde Colin Farrell, Cristin Milioti ve Rhenzy Feliz rol alıyor.

Sosyal medyada Colin Farrell'ın Penguin'e dönüşürken makyaj süreci dikkat çekti. Gelin Farrell'ın bu dönüşümüne hep birlikte bakalım. Ardından tepkilere geçelim.

1. "Gezegenin en yakışıklı adamını nasıl böyle bir şeye dönüştürdükleri gerçekten şaşırtıcı!"

1. "Gezegenin en yakışıklı adamını nasıl böyle bir şeye dönüştürdükleri gerçekten şaşırtıcı!"
twitter.com
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2.

2.
twitter.com

3. "Adamım çok çalışıyor."

3. "Adamım çok çalışıyor."
twitter.com

4. "Bu dizinin prömiyer tarihine yaklaştıkça heyecanım daha da artıyor."

4. "Bu dizinin prömiyer tarihine yaklaştıkça heyecanım daha da artıyor."
twitter.com

5. "Bu, sinema/televizyon alanındaki en inanılmaz ve akıl almaz dönüşümlerden biri."

5. "Bu, sinema/televizyon alanındaki en inanılmaz ve akıl almaz dönüşümlerden biri."
twitter.com

6. "Onun makyaj koltuğunda olmayı hayal edenler var ama o artık sıkılıyor. İnanılmaz."

6. "Onun makyaj koltuğunda olmayı hayal edenler var ama o artık sıkılıyor. İnanılmaz."
twitter.com
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7.

8. "Vay canına, bu çok büyük bir iş!"

8. "Vay canına, bu çok büyük bir iş!"
twitter.com

9. "İlk bakışı gördüğümde onun olduğuna inanamadım"

9. "İlk bakışı gördüğümde onun olduğuna inanamadım"
twitter.com

10. "Ne bir dönüşüm. Colin Farrell, Penguen olarak gerçekten tanınmaz hale geldi"

10. "Ne bir dönüşüm. Colin Farrell, Penguen olarak gerçekten tanınmaz hale geldi"
twitter.com

11. "Makyaj ekibi Colin Farrell'in Penguen görünümü için çok fazla övgüyü hak ediyor. Performansı, bu dönüşümle birleşince, ilgi çekici bir kötü adam ortaya çıkıyor!"

11. "Makyaj ekibi Colin Farrell'in Penguen görünümü için çok fazla övgüyü hak ediyor. Performansı, bu dönüşümle birleşince, ilgi çekici bir kötü adam ortaya çıkıyor!"
twitter.com
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12. "İnsanlar 12 saatlik çekimden önce 4 saat makyaj koltuğunda oturması gerektiğini anlamıyor"

12. "İnsanlar 12 saatlik çekimden önce 4 saat makyaj koltuğunda oturması gerektiğini anlamıyor"
twitter.com

13. "Neden sadece şişman bir aktör almıyorsunuz? Bu ayrımcılık"

13. "Neden sadece şişman bir aktör almıyorsunuz? Bu ayrımcılık"
twitter.com

14. "Kostüm giymek ve penguen olmak zorunda kalmaktan nefret etmesine şaşmamalı"

14. "Kostüm giymek ve penguen olmak zorunda kalmaktan nefret etmesine şaşmamalı"
twitter.com

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