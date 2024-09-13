'The Penguin' Dizisindeki Colin Farrell'ın Makyajla Tanınmayacak Hale Gelmesi Görenleri Şaşırttı
'The Penguin' Dizisindeki Colin Farrell'ın Makyajla Tanınmayacak Hale Gelmesi Görenleri Şaşırttı
Colin Farrell, HBO yapımı 'The Penguin' dizisiyle ekranlara dönüyor. Ünlü oyuncunun karakterine bürünürken geçirdiği dönüşüm sosyal medyada dikkat çekti. Gelin o anlara hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2022 yılındaki 'The Batman' filminin ardından HBO yapımı 'The Penguin' dizisi eylül ayında ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizi, Oswald Cobblepot yani diğer adıyla Penguin'in Gotham'daki suç dünyasının dizginlerini ele geçirmesini konu alıyor.
Dizinin başrollerinde Colin Farrell, Cristin Milioti ve Rhenzy Feliz rol alıyor.
1. "Gezegenin en yakışıklı adamını nasıl böyle bir şeye dönüştürdükleri gerçekten şaşırtıcı!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2.
3. "Adamım çok çalışıyor."
4. "Bu dizinin prömiyer tarihine yaklaştıkça heyecanım daha da artıyor."
5. "Bu, sinema/televizyon alanındaki en inanılmaz ve akıl almaz dönüşümlerden biri."
6. "Onun makyaj koltuğunda olmayı hayal edenler var ama o artık sıkılıyor. İnanılmaz."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7.
8. "Vay canına, bu çok büyük bir iş!"
9. "İlk bakışı gördüğümde onun olduğuna inanamadım"
10. "Ne bir dönüşüm. Colin Farrell, Penguen olarak gerçekten tanınmaz hale geldi"
11. "Makyaj ekibi Colin Farrell'in Penguen görünümü için çok fazla övgüyü hak ediyor. Performansı, bu dönüşümle birleşince, ilgi çekici bir kötü adam ortaya çıkıyor!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12. "İnsanlar 12 saatlik çekimden önce 4 saat makyaj koltuğunda oturması gerektiğini anlamıyor"
13. "Neden sadece şişman bir aktör almıyorsunuz? Bu ayrımcılık"
14. "Kostüm giymek ve penguen olmak zorunda kalmaktan nefret etmesine şaşmamalı"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın