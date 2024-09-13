'Dexter: Original Sin'in Fragmanı Dexter Hayranlarını İkiye Böldü
'Dexter: Original Sin'in Fragmanı Dexter Hayranlarını İkiye Böldü
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Genç Dexter Morgan'ı intikamcı bir seri katile dönüşmesini takip eden 'Dexter: Original Sin' dizisi yılın son günlerinde ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
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1. "Vay canına bu çok güzel görünüyor"
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3. "Geri dönüyoruz"
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4. "Burada insanların duygularındaki dönüşümü gerçekten çok seviyorum. Başlangıçta çok fazla şüphe vardı, ancak bu harika görünüyor. Sonucu görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!"
5. "Çok ümit verici görünüyor. Ben de varım."
6. "Michael Hall, Dexter'ın iç sesi... Tam anlamıyla mükemmel"
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8. "Cadılar Bayramı'ndan sonra hemen Dexter moduna geçeceğim."
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9. "Bu iyi olacak mı? Muhtemelen hayır. Her bölümü izleyecek miyim? Kesinlikle."
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