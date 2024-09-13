Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
'Dexter: Original Sin'in Fragmanı Dexter Hayranlarını İkiye Böldü

'Dexter: Original Sin'in Fragmanı Dexter Hayranlarını İkiye Böldü

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 10:36

Efsanevi dizi Dexter'ın başkahramanı Dexter Morgan'ın gençliğini konu alan 'Dexter: Original Sin' dizisinden ilk fragman geldi. Aralık ayında gösterime girecek diziye gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Genç Dexter Morgan'ı intikamcı bir seri katile dönüşmesini takip eden 'Dexter: Original Sin' dizisi yılın son günlerinde ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Genç Dexter Morgan'ı intikamcı bir seri katile dönüşmesini takip eden 'Dexter: Original Sin' dizisi yılın son günlerinde ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Patrick Gibson, Christian Slater ve Molly Brown'ın yer aldığı diziden ilk fragman geldi. Gelin önce fragmana, ardından gelen yorumlara bakalım.

1. "Vay canına bu çok güzel görünüyor"

1. "Vay canına bu çok güzel görünüyor"
twitter.com

2.

3. "Geri dönüyoruz"

3. "Geri dönüyoruz"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

4. "Burada insanların duygularındaki dönüşümü gerçekten çok seviyorum. Başlangıçta çok fazla şüphe vardı, ancak bu harika görünüyor. Sonucu görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!"

4. "Burada insanların duygularındaki dönüşümü gerçekten çok seviyorum. Başlangıçta çok fazla şüphe vardı, ancak bu harika görünüyor. Sonucu görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!"
twitter.com

5. "Çok ümit verici görünüyor. Ben de varım."

5. "Çok ümit verici görünüyor. Ben de varım."
twitter.com

6. "Michael Hall, Dexter'ın iç sesi... Tam anlamıyla mükemmel"

6. "Michael Hall, Dexter'ın iç sesi... Tam anlamıyla mükemmel"
twitter.com

7.

7.
twitter.com

8. "Cadılar Bayramı'ndan sonra hemen Dexter moduna geçeceğim."

8. "Cadılar Bayramı'ndan sonra hemen Dexter moduna geçeceğim."
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

9. "Bu iyi olacak mı? Muhtemelen hayır. Her bölümü izleyecek miyim? Kesinlikle."

9. "Bu iyi olacak mı? Muhtemelen hayır. Her bölümü izleyecek miyim? Kesinlikle."
twitter.com

10.

10.
twitter.com

11.

11.
twitter.com

12.

12.
twitter.com

13.

13.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

14.

14.
twitter.com

15.

15.
twitter.com

16.

16.
twitter.com

17.

17.
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın