'Bridgerton'a Benzetilen Tarihi Dizinin İptal Edilmesi Hayranları Çok Öfkelendirdi
'Bridgerton'a Benzetilen Tarihi Dizinin İptal Edilmesi Hayranları Çok Öfkelendirdi
Amazon Prime Video dizisi 'My Lady Jane' birinci sezondan sonra iptal edildi. Dizinin hayranları bu iptale tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başrollerinde Emily Bader, Edward Bluemel ve Anna Chancellor'un oynadığı İngiliz tarihi, fantastik ve romantik dizisi 'My Lady Jane' yayınlanan bir sezonuyla diziseverlerin gönlünü çalmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak Amazon Prime Video'da 8 bölüm yayınlanan dizi, en çok izlenen yapımlar arasına giremediği için iptal edildi. 'My Lady Jane'in hayranlarıysa bu iptal kararına tepki gösterdi.
Sosyal medyada pek çok izleyici tarihi konusuyla 'Bridgerton'a benzetilen dizinin yayından kaldırılmasına üzüldü, sinirlendi. Hatta dizinin ikinci sezonunun çekilmesi için imza kampanyası başlatanlar bile oldu.
Gelin hep birlikte iptaline gelen tepkilere bakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizi, 8. Henry'nin oğlu Edward döneminde yaşayan Leydi Jane Grey'in beklenmedik bir şekilde kendini bir gecede kraliçe olarak bulmasını ve tahtıyla başını isteyen suçluların hedefi haline gelmesini konu almıştı.
Forbes, 'My Lady Jane' için "2024'ün en iyi dizilerinden biri" ifadelerini kullanmıştı. Siz diziyi izlediniz mi? İptaline ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın