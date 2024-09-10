'Good Omens' Çekimleri Taciz İddiaları Yüzünden Durdurulunca Hayranlar Aşırı Sinirlendi!

Michael Sheen ile David Tennant'ın başrolde oynadığı 'Good Omens' dizisinin üçüncü sezon çekimleri durduruldu. Nedeni ise dizinin ve uyarlandığı kitabın yazarı Neil Gaiman'a yöneltilen taciz suçlamaları. Ancak bu durdurulmal haberi dizi hayranlarını üzdü.