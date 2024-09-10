'Good Omens' Çekimleri Taciz İddiaları Yüzünden Durdurulunca Hayranlar Aşırı Sinirlendi!
'Good Omens' Çekimleri Taciz İddiaları Yüzünden Durdurulunca Hayranlar Aşırı Sinirlendi!
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Neil Gaiman'ın yarattığı ve başrollerinde Michael Sheen ile David Tennant'ın oynadığı 'Good Omens' dizisi fantastik ve komik hikayesiyle son zamanların en çok izlenen yapımlarından biri.
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Dizinin üçüncü sezonunda Michael Sheen telaşlı bir melek ve nadir kitap satıcısı Aziraphale olarak geri dönerken, David Tennant iblis Crowley olarak karşımıza çıkıyor ve bu beklenmedik ikili, dünyayı kıyametten kurtarmak için bir araya geliyordu.
Ancak üçüncü sezon için hayranların gün saydığı dizinin yapımı durduruldu. Deadline'ın haberine göre geçtiğimiz aylarda dizinin senaristi ve uyarlandığı romanın yazarı Neil Gaiman, birden fazla kadını taciz ettiği iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı.
Gaiman iddiaları reddetse de bu haberler sevilen 'Good Omens' dizisinin sonunu getirmişe benziyor. Dizinin hayranları ise buna tepki gösteriyor. Gelin dizi çekimlerinin durdurulması hakkında ne konuşuluyor, hep birlikte bakalım.
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