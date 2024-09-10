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'Good Omens' Çekimleri Taciz İddiaları Yüzünden Durdurulunca Hayranlar Aşırı Sinirlendi!

'Good Omens' Çekimleri Taciz İddiaları Yüzünden Durdurulunca Hayranlar Aşırı Sinirlendi!

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 13:38

Michael Sheen ile David Tennant'ın başrolde oynadığı 'Good Omens' dizisinin üçüncü sezon çekimleri durduruldu. Nedeni ise dizinin ve uyarlandığı kitabın yazarı Neil Gaiman'a yöneltilen taciz suçlamaları. Ancak bu durdurulmal haberi dizi hayranlarını üzdü.

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Neil Gaiman'ın yarattığı ve başrollerinde Michael Sheen ile David Tennant'ın oynadığı 'Good Omens' dizisi fantastik ve komik hikayesiyle son zamanların en çok izlenen yapımlarından biri.

Neil Gaiman'ın yarattığı ve başrollerinde Michael Sheen ile David Tennant'ın oynadığı 'Good Omens' dizisi fantastik ve komik hikayesiyle son zamanların en çok izlenen yapımlarından biri.

Dizinin üçüncü sezonunda Michael Sheen telaşlı bir melek ve nadir kitap satıcısı Aziraphale olarak geri dönerken, David Tennant iblis Crowley olarak karşımıza çıkıyor ve bu beklenmedik ikili, dünyayı kıyametten kurtarmak için bir araya geliyordu.

Dizinin üçüncü sezonunda Michael Sheen telaşlı bir melek ve nadir kitap satıcısı Aziraphale olarak geri dönerken, David Tennant iblis Crowley olarak karşımıza çıkıyor ve bu beklenmedik ikili, dünyayı kıyametten kurtarmak için bir araya geliyordu.

Ancak üçüncü sezon için hayranların gün saydığı dizinin yapımı durduruldu. Deadline'ın haberine göre geçtiğimiz aylarda dizinin senaristi ve uyarlandığı romanın yazarı Neil Gaiman, birden fazla kadını taciz ettiği iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Ancak üçüncü sezon için hayranların gün saydığı dizinin yapımı durduruldu. Deadline'ın haberine göre geçtiğimiz aylarda dizinin senaristi ve uyarlandığı romanın yazarı Neil Gaiman, birden fazla kadını taciz ettiği iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Gaiman iddiaları reddetse de bu haberler sevilen 'Good Omens' dizisinin sonunu getirmişe benziyor. Dizinin hayranları ise buna tepki gösteriyor. Gelin dizi çekimlerinin durdurulması hakkında ne konuşuluyor, hep birlikte bakalım.

Gaiman iddiaları reddetse de bu haberler sevilen 'Good Omens' dizisinin sonunu getirmişe benziyor. Dizinin hayranları ise buna tepki gösteriyor. Gelin dizi çekimlerinin durdurulması hakkında ne konuşuluyor, hep birlikte bakalım.

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