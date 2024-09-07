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36 Yıl Sonra Geri Dönen 'Beterböcek Beterböcek' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi

36 Yıl Sonra Geri Dönen 'Beterböcek Beterböcek' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
07.09.2024 - 20:56

1988 yılında vizyona giren Beterböcek filminin devamı niteliğinde olan Beterböcek Beterböcek vizyona girdi. Filmi izleyenlerden birbiri ardına olumlu eleştiriler geldi. Gelin hep birlikte o tepkilere bakalım.

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1988 yılında vizyona giren Beetlejuice (Beterböcek) filminin devamı niteliğinde olan Beetlejuice Beetlejuice (Beterböcek Beterböcek) 6 Eylül'de vizyona girdi.

1988 yılında vizyona giren Beetlejuice (Beterböcek) filminin devamı niteliğinde olan Beetlejuice Beetlejuice (Beterböcek Beterböcek) 6 Eylül'de vizyona girdi.

Başrollerinde Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Jenna Ortega, Monica Bellucci ve Willem Dafoe'nin oynadığı fantastik komedi türündeki film, izleyicilerden olumlu eleştiriler aldı.

Başrollerinde Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Jenna Ortega, Monica Bellucci ve Willem Dafoe'nin oynadığı fantastik komedi türündeki film, izleyicilerden olumlu eleştiriler aldı.

Filmi izleyenler Michael Keaton ve Monica Bellucci'nin performanslarını çok beğendi, yönetmen Tim Burton'ın ürkütücü şakalarını eğlenceli buldu ve efektlerini ise büyüleyici olarak nitelendirdi.

Filmi izleyenler Michael Keaton ve Monica Bellucci'nin performanslarını çok beğendi, yönetmen Tim Burton'ın ürkütücü şakalarını eğlenceli buldu ve efektlerini ise büyüleyici olarak nitelendirdi.

Peki Beetlejuice Beetlejuice (Beterböcek Beterböcek) filmini izleyen sosyal medya kullanıcıları filme hangi yorumları yaptı? Gelin hep birlikte o tepkilere bakalım.

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Siz filmi izlediniz mi? Yorumlara buyrun...

Siz filmi izlediniz mi? Yorumlara buyrun...
twitter.com

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