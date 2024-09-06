Yılın En Eğlenceli Filmi Olmaya Aday 'Gelin Takımı'ndan Gelen Fragmanı İzleyenler Çok Beğendi!
Yılın En Eğlenceli Filmi Olmaya Aday 'Gelin Takımı'ndan Gelen Fragmanı İzleyenler Çok Beğendi!
Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya'nın başrolde oynadığı 'Gelin Takımı' filminden ilk fragman geldi. Gelin önce fragmana, sonra da gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerinde yer aldığı 'Gelin Takımı' filmi 18 Ekim tarihinde vizyona giriyor.
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Ayça, Selin, Berrin ve Deniz isimli dört arkadaşın Berrin'in düğünü için bir araya geldiği film, bekarlığa veda partisinden tutun da düğüne kadar onların yaşadığı komik olayları konu alıyor.
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