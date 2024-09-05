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GOT Olduk! Türkçe Şarkılı Game of Thrones Editlerini Mutlaka İzlemelisiniz

GOT Olduk! Türkçe Şarkılı Game of Thrones Editlerini Mutlaka İzlemelisiniz

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 18:57

Tüm dünya bilir ki biz bir edit ülkesiyiz! Televizyon ve sinema dünyasından tutun da pek çok güncel olaya anında edit yapar ve sosyal medyada ortalığı romantize ederiz. Söz konusu Game of Thrones olunca da bu değişmiyor. Ama bazıları var ki bunun kötü bir fikir olduğunu düşünüyor. Ama yanılıyorlar. Bir X kullanıcısının 'Türkçe şarkılar GOT editlerine hiç yakışmıyor butonu' paylaşımı viral oldu. Bu tweete birbirinden muhteşem editler geldi. İşte karşınızda Türkçe şarkılı GOT editleriyle ortamı şenlendiren X kullanıcıları!

Hazırsanız başlıyoruz!

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1. "Al ulan al. Bu da mı yakışmamış, he?"

2. "Bu edite bu parça dışında ne koyabilirsin ki"

3.

4.

5. "Her izlediğimde ekran bulanıklaşıyor..."

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6.

7. "aynen"

8.

9. "jon snow X bismişah editini görmemişsin"

10. "o hiç bu editi görmemiş ki nerden bilsin"

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11.

12. "Aynen bana oradan bir touch blue"

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