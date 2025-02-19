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Şu Hayatta Önceliklerini Bileceksin! Yasak Elma'nın Efsanesi Yıldız Argun'dan 15 Sağlam Hayat Dersi!

Şu Hayatta Önceliklerini Bileceksin! Yasak Elma'nın Efsanesi Yıldız Argun'dan 15 Sağlam Hayat Dersi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
19.02.2025 - 18:02 Son Güncelleme: 19.02.2025 - 18:06

Bir döneme damgasını vuran Yasak Elma dizisi uzun yıllar ekranlarda kalmış ve hikayesiyle çok sevilmiş bir yapım olmuştu. Konusunun yanı sıra unutulmaz karakterleri de izleyici kitlesi tarafından inanılmaz beğenilmişti. Bunların arasında yıldız gibi parlayan isimse, adı üzerinde 'Yıldız Argun' karakteri olmuştu. Eda Ece'nin canlandırdığı 'Yıldız'ın hem komik hem de hayat dersi niteliğinde pek çok repliğe sahip olduğunu söylemek gerekir. 

İşte Yasak Elma'nın efsanesi Yıldız Argun'dan 15 sağlam hayat dersi!

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1. “İnsan her zaman zengin bir koca bulamıyor ama kendini zenginleştirebilir.”

1. “İnsan her zaman zengin bir koca bulamıyor ama kendini zenginleştirebilir.”

Yıldız’ın hayata dair en önemli derslerinden biri: Kendine yatırım yap!

2. “Benim kalbimi kıranların kaderini öyle bir kırarım ki, yapıştırmaya Japon bile yetmez.”

2. “Benim kalbimi kıranların kaderini öyle bir kırarım ki, yapıştırmaya Japon bile yetmez.”

Yıldız’ın intikam ve adalet anlayışı, hem eğlenceli hem de ders niteliğinde!

3. “Beni sevmeyeni ben hiç sevmem, hatta yok sayarım.”

3. “Beni sevmeyeni ben hiç sevmem, hatta yok sayarım.”

Hayatta karşılıksız şeyler için çabalamak yerine, kendine değer vermek gerektiğini anlatıyor.

4. “Bazı şeyleri değiştiremiyorsan, yanına al ve onunla eğlen.”

4. “Bazı şeyleri değiştiremiyorsan, yanına al ve onunla eğlen.”

Hayatta her şeyi kontrol edemezsin ama bakış açını değiştirebilirsin.

5. “Ben yanlış kararlar vermem, sadece bazen fazla iyi niyetli olurum.”

5. “Ben yanlış kararlar vermem, sadece bazen fazla iyi niyetli olurum.”

Hayat derslerinden biri de hatalarını kabullenmek yerine onları avantaja çevirmek!

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6. “Aşk mı, mantık mı dersen… Ben önce kredi kartı ekstresine bakarım.”

6. “Aşk mı, mantık mı dersen… Ben önce kredi kartı ekstresine bakarım.”

Gerçekçi bir bakış açısıyla Yıldız, aşkın yanında mantığın da önemli olduğunu hatırlatıyor.

7. “Her düşüşümde daha güçlü kalkarım. Beni silkeleyenler düşünsün.”

7. “Her düşüşümde daha güçlü kalkarım. Beni silkeleyenler düşünsün.”

Hayatta ne olursa olsun pes etmemenin önemini vurguluyor.

8. “Ben kimsenin hayatında mecburi istikamet olmam, en fazla kaçırdığı fırsat olurum.”

8. “Ben kimsenin hayatında mecburi istikamet olmam, en fazla kaçırdığı fırsat olurum.”

Kendi değerini bilen ve özgüvenli biri olmanın önemini anlatıyor.

9. “Yanlış kişilere değer verirsen, hayat sana ağır dersler verir.”

9. “Yanlış kişilere değer verirsen, hayat sana ağır dersler verir.”

İnsan ilişkilerinde dikkatli olmayı hatırlatan bir hayat dersi.

10. “Hayatta herkes kendinden sorumlu, ben de en çok kendimi seviyorum.”

10. “Hayatta herkes kendinden sorumlu, ben de en çok kendimi seviyorum.”

Yıldız burda da önce kendini sevmek ve kendine yatırım yapmak gerektiğinin altını çiziyor.

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11. “Ben entrikalarla ilgilenmiyorum, çünkü ben zaten başlı başına bir olayım.”

11. “Ben entrikalarla ilgilenmiyorum, çünkü ben zaten başlı başına bir olayım.”

Dizinin özeti gibi replik!

12. “İyi niyetliyim ama sinirlerim bozulursa kötü niyetli olmaktan çekinmem.”

12. “İyi niyetliyim ama sinirlerim bozulursa kötü niyetli olmaktan çekinmem.”

Düşman korksun sizden!

13. “Ben asla yanlış yapmam, sadece bazen fazla mükemmelim.”

13. “Ben asla yanlış yapmam, sadece bazen fazla mükemmelim.”

Kendine güvenin her zaman tam olsun senin de...

14. “Güzelim, senin derdin ben olayım da, benim derdim kredi kartımın limiti olsun.”

14. “Güzelim, senin derdin ben olayım da, benim derdim kredi kartımın limiti olsun.”

Hayattaki öncelikler çok net olmalı böyle!

15. “Sinirlerim bozuldu, alışverişe çıkıp kendimi toparlamam lazım.”

15. “Sinirlerim bozuldu, alışverişe çıkıp kendimi toparlamam lazım.”

Stresle baş etme yöntemi: Kredi kartı terapisini denediniz mi?

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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