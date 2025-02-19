Şu Hayatta Önceliklerini Bileceksin! Yasak Elma'nın Efsanesi Yıldız Argun'dan 15 Sağlam Hayat Dersi!
Şu Hayatta Önceliklerini Bileceksin! Yasak Elma'nın Efsanesi Yıldız Argun'dan 15 Sağlam Hayat Dersi!
Bir döneme damgasını vuran Yasak Elma dizisi uzun yıllar ekranlarda kalmış ve hikayesiyle çok sevilmiş bir yapım olmuştu. Konusunun yanı sıra unutulmaz karakterleri de izleyici kitlesi tarafından inanılmaz beğenilmişti. Bunların arasında yıldız gibi parlayan isimse, adı üzerinde 'Yıldız Argun' karakteri olmuştu. Eda Ece'nin canlandırdığı 'Yıldız'ın hem komik hem de hayat dersi niteliğinde pek çok repliğe sahip olduğunu söylemek gerekir.
İşte Yasak Elma'nın efsanesi Yıldız Argun'dan 15 sağlam hayat dersi!
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1. “İnsan her zaman zengin bir koca bulamıyor ama kendini zenginleştirebilir.”
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2. “Benim kalbimi kıranların kaderini öyle bir kırarım ki, yapıştırmaya Japon bile yetmez.”
3. “Beni sevmeyeni ben hiç sevmem, hatta yok sayarım.”
4. “Bazı şeyleri değiştiremiyorsan, yanına al ve onunla eğlen.”
5. “Ben yanlış kararlar vermem, sadece bazen fazla iyi niyetli olurum.”
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6. “Aşk mı, mantık mı dersen… Ben önce kredi kartı ekstresine bakarım.”
7. “Her düşüşümde daha güçlü kalkarım. Beni silkeleyenler düşünsün.”
8. “Ben kimsenin hayatında mecburi istikamet olmam, en fazla kaçırdığı fırsat olurum.”
9. “Yanlış kişilere değer verirsen, hayat sana ağır dersler verir.”
10. “Hayatta herkes kendinden sorumlu, ben de en çok kendimi seviyorum.”
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11. “Ben entrikalarla ilgilenmiyorum, çünkü ben zaten başlı başına bir olayım.”
12. “İyi niyetliyim ama sinirlerim bozulursa kötü niyetli olmaktan çekinmem.”
13. “Ben asla yanlış yapmam, sadece bazen fazla mükemmelim.”
14. “Güzelim, senin derdin ben olayım da, benim derdim kredi kartımın limiti olsun.”
15. “Sinirlerim bozuldu, alışverişe çıkıp kendimi toparlamam lazım.”
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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