Müge Anlı da Çıldırdı: Cinayete Kurban Gittiği Düşünülen Mahir'in Annesi Herkesi Çileden Çıkardı!

Müge Anlı'da 2008 yılında şüpheli şekilde ortadan kaybolan Mahir Ünlütaşkıran olayı işleniyor. Geçtiğimiz hafta oğlunu aramak için canlı yayına çıkmak yerine küçük oğlu ve geliniyle civcivlere bakmayı tercih eden anne Safiye bugün ilk kez stüdyoya geldi. İhanet cinayetine kurban gittiği düşünülen oğlu için demediği kalmayan Safiye'nın tavırları hem izleyicileri hem de ekran başındakileri çileden çıkardı.