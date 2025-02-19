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Müge Anlı da Çıldırdı: Cinayete Kurban Gittiği Düşünülen Mahir'in Annesi Herkesi Çileden Çıkardı!

Müge Anlı da Çıldırdı: Cinayete Kurban Gittiği Düşünülen Mahir'in Annesi Herkesi Çileden Çıkardı!

Müge Anlı
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
19.02.2025 - 13:54

Müge Anlı'da 2008 yılında şüpheli şekilde ortadan kaybolan Mahir Ünlütaşkıran olayı işleniyor. Geçtiğimiz hafta oğlunu aramak için canlı yayına çıkmak yerine küçük oğlu ve geliniyle civcivlere bakmayı tercih eden anne Safiye bugün ilk kez stüdyoya geldi. İhanet cinayetine kurban gittiği düşünülen oğlu için demediği kalmayan Safiye'nın tavırları hem izleyicileri hem de ekran başındakileri çileden çıkardı.

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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı bir köyden 2008 yılında sırra kadem basan Mahir Ünlütaşkıran olayında şoke eden iddialar ardı ardına gelmeye devam ediyor.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı bir köyden 2008 yılında sırra kadem basan Mahir Ünlütaşkıran olayında şoke eden iddialar ardı ardına gelmeye devam ediyor.

Olayın ilk başını da buradan öğrenebilirsiniz:

Korkunç ithamların bulunduğu olayın ilk şüpheleri de, Mahir'in eşi Çiğdem ve erkek kardeşi Umut. Çünkü ikili yasak aşk yaşıyor. Yani kayınbirader ile yengesi birlikte ve ikilinin çocukları bile olmuş.

Korkunç ithamların bulunduğu olayın ilk şüpheleri de, Mahir'in eşi Çiğdem ve erkek kardeşi Umut. Çünkü ikili yasak aşk yaşıyor. Yani kayınbirader ile yengesi birlikte ve ikilinin çocukları bile olmuş.

Mide bulandıran tarafı ise Çiğdem'in hala 17 yıldır kayıp olan Mahir'le nikahlı olması ve Umut'tan olan çocuğun Mahir'in üzerine kayıt edilmesi...

Ortada olmayan oğlu Mahir için 17 yıldır harekete geçmeyen anne Safiye ise her açıklamasıyla tepkileri üzerine topladı. Şüpheli şekilde hayatını kaybeden eşi Mesut'la ilgili sözleri de ayrı olay oldu.

Ortada olmayan oğlu Mahir için 17 yıldır harekete geçmeyen anne Safiye ise her açıklamasıyla tepkileri üzerine topladı. Şüpheli şekilde hayatını kaybeden eşi Mesut'la ilgili sözleri de ayrı olay oldu.

İddiaların odağındaki 3 isimden biri olan anne bugün ilk kez canlı yayına çıktı. Birbirini tutmayan, hayatın doğal akışı dışına çıkan sözler sarf eden Safiye, kayıp oğluna demediğini bırakmadı.

İddiaların odağındaki 3 isimden biri olan anne bugün ilk kez canlı yayına çıktı. Birbirini tutmayan, hayatın doğal akışı dışına çıkan sözler sarf eden Safiye, kayıp oğluna demediğini bırakmadı.

Oğlu Mahir'in istemediği ve ihanet ettiğini söylediği eşi Çiğdem'i kızı olarak gördüğünü söyleyen Safiye'nin yasak aşk yaşayan küçük oğlu ve gelinini savunma şekli de izleyenleri çok kızdırdı.

Oğlu Mahir'in istemediği ve ihanet ettiğini söylediği eşi Çiğdem'i kızı olarak gördüğünü söyleyen Safiye'nin yasak aşk yaşayan küçük oğlu ve gelinini savunma şekli de izleyenleri çok kızdırdı.
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Hayatını kaybeden kocasının ensesinde serçe parmak derinliğinde delik olmasına yönelik enteresan açıklamalar yapıp, cam kırıklarının üzerine düştüğünü anlattı.

Hayatını kaybeden kocasının ensesinde serçe parmak derinliğinde delik olmasına yönelik enteresan açıklamalar yapıp, cam kırıklarının üzerine düştüğünü anlattı.

Oğlu Mahir'i, eşi Mesut'un öldürmüş olabileceğini de öne süren Safiye'nin fethi kabir işlemine itiraz etmesiyse şüpheleri daha da arttırdı.

Oğlu Mahir'i, eşi Mesut'un öldürmüş olabileceğini de öne süren Safiye'nin fethi kabir işlemine itiraz etmesiyse şüpheleri daha da arttırdı.

Detayları da burada vermiştik:

O anların bir kısmını da buradan izleyebilirsiniz:

Safiye Ünlütaşkıran'ın canlı yayındaki sözleri ve tavırlar sosyal medya kullanıcılarını da çileden çıkardı!

Safiye Ünlütaşkıran'ın canlı yayındaki sözleri ve tavırlar sosyal medya kullanıcılarını da çileden çıkardı!
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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