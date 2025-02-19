Yapay Zeka Yine Şov Yaptı: Ünlü Kadınlar Harley Quinn'e Erkekler de Joker'e Dönüştü!
Yapay Zeka Yine Şov Yaptı: Ünlü Kadınlar Harley Quinn'e Erkekler de Joker'e Dönüştü!
Instagram'da '@yapayzekacann' adlı kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir hesap oldukça başarılı işlere imza atıyor. Yapay zekayı kullanan hesap, işlerinde ünlüleri kullanarak herkesi şaşırtan görseller ortaya koyuyor. Popüler hesap bu kez sevilen ünlü kadınları Harley Quinn'e erkekleri de Joker'e verdi. Ortaya çıkan görseller de büyük beğeni topladı!
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Hayatımıza girdiği günden beri akılalmaz işler ortaya koyan yapay zeka, bazen öyle tasarımlar çıkarıyor ki neyin gerçek neyin yapay zeka olduğunu anlayamıyoruz.
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça yaygınlaşan yapay zeka çalışmalarından en çok nasiplenen kişiler de şüphesiz ünlülerimiz oluyor!
Birbirinden popüler ünlülerimiz paralel evrende çeşitli hallere de bürünüyor. Bu yönde çalışmalar yapan pek çok sosyal medya hesabı da eşsiz görselleri bizlere sunuyor.
"@yapayzekacann" adlı Instagram hesabı bu kez de ünlü kadınları Harley Quinn'e, erkekleri de Joker'e çevirdi.
Burak Deniz
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Fahriye Evcen
Aslı Enver
Nesrin Cavadzade
Seda Sayan
Kerem Bürsin
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Neslihan Atagül
Burak Özçivit
Kenan İmirzalıoğlu
İbrahim Tatlıses
Aras Bulut İynemli
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Kıvanç Tatlıtuğ
Bülent Ersoy
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Sıla Türkoğlu
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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