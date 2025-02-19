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Yapay Zeka Yine Şov Yaptı: Ünlü Kadınlar Harley Quinn'e Erkekler de Joker'e Dönüştü!

Yapay Zeka Yine Şov Yaptı: Ünlü Kadınlar Harley Quinn'e Erkekler de Joker'e Dönüştü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
19.02.2025 - 13:01

Instagram'da '@yapayzekacann' adlı kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir hesap oldukça başarılı işlere imza atıyor. Yapay zekayı kullanan hesap, işlerinde ünlüleri kullanarak herkesi şaşırtan görseller ortaya koyuyor. Popüler hesap bu kez sevilen ünlü kadınları Harley Quinn'e erkekleri de Joker'e verdi. Ortaya çıkan görseller de büyük beğeni topladı!

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Hayatımıza girdiği günden beri akılalmaz işler ortaya koyan yapay zeka, bazen öyle tasarımlar çıkarıyor ki neyin gerçek neyin yapay zeka olduğunu anlayamıyoruz.

Hayatımıza girdiği günden beri akılalmaz işler ortaya koyan yapay zeka, bazen öyle tasarımlar çıkarıyor ki neyin gerçek neyin yapay zeka olduğunu anlayamıyoruz.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça yaygınlaşan yapay zeka çalışmalarından en çok nasiplenen kişiler de şüphesiz ünlülerimiz oluyor!

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça yaygınlaşan yapay zeka çalışmalarından en çok nasiplenen kişiler de şüphesiz ünlülerimiz oluyor!

Çalışmalarımdan birkaçını da buradan görebilirsiniz:

Birbirinden popüler ünlülerimiz paralel evrende çeşitli hallere de bürünüyor. Bu yönde çalışmalar yapan pek çok sosyal medya hesabı da eşsiz görselleri bizlere sunuyor.

Birbirinden popüler ünlülerimiz paralel evrende çeşitli hallere de bürünüyor. Bu yönde çalışmalar yapan pek çok sosyal medya hesabı da eşsiz görselleri bizlere sunuyor.

"@yapayzekacann" adlı Instagram hesabı bu kez de ünlü kadınları Harley Quinn'e, erkekleri de Joker'e çevirdi.

"@yapayzekacann" adlı Instagram hesabı bu kez de ünlü kadınları Harley Quinn'e, erkekleri de Joker'e çevirdi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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