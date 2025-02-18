Kulaklarınızın Pasından Eser Kalmayacak: Tarihe Damga Vurmuş En İyi 12 Müzikal Film!
Kulaklarınızın Pasından Eser Kalmayacak: Tarihe Damga Vurmuş En İyi 12 Müzikal Film!
Sinema sektörünün en büyülü ve etkileyici türlerinden biri hiç şüphesiz ki müzikal filmlerdir. İzleyicilere unutulmaz anlar yaşatan bu filmler adeta ruhumuzu da besler. Hem müzikseverlerin hem de sinema tutkunlarının ilgisini çekecek cinsteki müzikaller arasında tarihe geçen sağlam yapımlar olduğu da bir gerçektir. İzleyicisine sadece görsel bir şölen sunmakla kalmayıp, aynı zamanda kaliteli müziklerle de kulaklarının pasını silen müzikal filmleri siz de sever misin? Cevabınız 'Ever' ise bu içerik tam da size göre!
İşte, müzik ve film tutkunlarının çok beğeneceği ve tarihe damga vuran 12 müzikal film listesi...
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Hairspray (2007)
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Rent (2005)
The Wizard of Oz (1939)
The Rocky Horror Picture Show (1975)
Grease (1978)
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Mamma Mia! (2008)
La La Land (2016)
Chicago (2002)
West Side Story (1961)
The Sound of Music (1965)
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Singin' in the Rain (1952)
Moulin Rouge! (2001)
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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