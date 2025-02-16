Önemli Film Sahneleri Çekilirken Sarhoş Olan 10 Oyuncu!

Sinema dünyasına dair pek çok şaşırtıcı detay öğrenmeye devam ediyoruz. Ünlü oyuncuların özel sahneleri öncesi kendilerine göre bir rahatlama metotları geliştirdiğini duymuştuk. Ancak bu sefer işler biraz daha farklı.

Bazı dünyaca ünlü isimlerin, bazı önemli sahnelerini çekmeden önce sarhoş olduklarını hiç duymuş muydunuz? Sarhoş olmalarına rağmen sahnelerini tamamlayan bu yıldızların halini kimse fark bile etmedi.