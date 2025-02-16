Önemli Film Sahneleri Çekilirken Sarhoş Olan 10 Oyuncu!
Önemli Film Sahneleri Çekilirken Sarhoş Olan 10 Oyuncu!
Kaynak: https://listverse.com/2025/01/17/10-a...
Sinema dünyasına dair pek çok şaşırtıcı detay öğrenmeye devam ediyoruz. Ünlü oyuncuların özel sahneleri öncesi kendilerine göre bir rahatlama metotları geliştirdiğini duymuştuk. Ancak bu sefer işler biraz daha farklı.
Bazı dünyaca ünlü isimlerin, bazı önemli sahnelerini çekmeden önce sarhoş olduklarını hiç duymuş muydunuz? Sarhoş olmalarına rağmen sahnelerini tamamlayan bu yıldızların halini kimse fark bile etmedi.
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10. Margaret Qualley - The Substance (2024)
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9. Omri Katz - Hocus Pocus (1993)
8. Margot Robbie - The Wolf of Wall Street (2013)
7. Carrie Fisher - The Empire Strikes Back (1980)
6. Martin Sheen - Apocalypse Now (1979)
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5. Joey King - The Kissing Booth 3 (2021)
4. Norm Macdonald - Billy Madison (1995)
3. Jennifer Lawrence - Passengers (2016)
2. Billy Bob Thornton - Bad Santa (2003)
1. Jack Nicholson - Easy Rider (1969)
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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