İşte Benim Stilim Yarışmacılarından Tuğçe Ekim 120 Milyon TL Değerindeki Eviyle Şoke Etti!

Bir dönemin en favori programlarından olan 'İşte Benim Stilim' adlı moda yarışmasıyla hayatımıza giren isimlerden biri de Tuğçe Ekim olmuştu. Hatta kendisi finalistlerden biriydi. Yarışmadan sonra kendi kariyerine yönelen Tuğçe Ekim gayrimenkul işine girdi. 120 milyon TL'lik evini gösteren Tuğçe Ekim sosyal medyanın en çok konuşulanlarından biri haline geldi.