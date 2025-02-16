İşte Benim Stilim Yarışmacılarından Tuğçe Ekim 120 Milyon TL Değerindeki Eviyle Şoke Etti!
İşte Benim Stilim Yarışmacılarından Tuğçe Ekim 120 Milyon TL Değerindeki Eviyle Şoke Etti!
Bir dönemin en favori programlarından olan 'İşte Benim Stilim' adlı moda yarışmasıyla hayatımıza giren isimlerden biri de Tuğçe Ekim olmuştu. Hatta kendisi finalistlerden biriydi. Yarışmadan sonra kendi kariyerine yönelen Tuğçe Ekim gayrimenkul işine girdi. 120 milyon TL'lik evini gösteren Tuğçe Ekim sosyal medyanın en çok konuşulanlarından biri haline geldi.
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İşte Benim Stilim moda yarışmasıyla birlikte hayatımıza giren pek çok isim oldu biliyorsunuz ki. Tuğçe Ekim de hafızalara kazınan yarışmacılardan biriydi.
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Hatta 2017 yılındaki finalistlerden biri olmayı da başarmıştı kendisi...
Ancak Tuğçe Ekim'i ilk olarak 2014 yılında Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasıyla kamera karşısında görmüştük.
Yarışmadan sonra kendi kariyerine devam edip gayrimenkul işleriyle uğraşan Ekim, sosyal medya hesabından da sıkça paylaşım yapıyor.
Bir sosyal medya kullanıcısının 'Aylık ne kadar kira ödüyorsunuz?' sorusuna denk gelip evini gezdiren Ekim, 60 bin TL kira ödediğini söyledi.
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37. kattaki evini tanıtırken helikopter pistini de es geçmeyen eski yarışmacı, evinin değerinin 120 milyon TL olduğunu da söyledi.
İstanbul’u adeta ayaklar altına seren bir manzaraya sahip olan evin videosunu da buradan izleyebilirsiniz:
Kullancılardan gelen yorumlardan birkaçını da buraya bırakıyoruz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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