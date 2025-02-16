Sevişme Sahneleri Gündem Olmuştu: Hande Erçel’in 'Rüzgar’a Bırak’taki Oyunculuğu Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Sevişme Sahneleri Gündem Olmuştu: Hande Erçel’in 'Rüzgar’a Bırak’taki Oyunculuğu Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı 'Rüzgara Bırak' filmi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Netflix'te izleyiciyle buluştu. Aylardır merakla beklenen filmdeki sevişme sahneleri kısa sürede gündem oldu. 'Aslı' karakterine hayat veren Hande Erçel'in performansıysa sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri çok sevdi, kimileri de yerden yere vurdu...
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Aylardır konuşulan ve nasıl bir iş olacağı merakla beklenen Rüzgara Bırak filmi sonunda izleyiciyle buluştu.
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Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı aşk filmini izleyenler soluğu direkt sosyal medyada aldı.
Netflix Türkiye'nin en çok izlenen yapımlarından biri olmaya aday haline gelen filmi beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu elbette.
Filme damga vuran sahnelerse hiç şüphesiz ki Hande Erçel ve Barış Arduç'un sevişme sahneleri oldu.
Filmi izleyenlerin arasında tartışmaya neden olan konu da Hande Erçel'in gündemden düşmeyen oyunculuk yeteneği oldu.
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Kimileri Hande Erçel'in performasına övgü yağdırdı, kimileri de eleştiri bombardımanına tuttu!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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