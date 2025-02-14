Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un Cesur Sevişme Sahnesi Yüreğimizi Hoplattı
Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un Cesur Sevişme Sahnesi Yüreğimizi Hoplattı
Netflix'in yeni yerli yapımı Rüzgara Bırak, bugün seyircinin beğenisine sunuldu. Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrollerinde yer aldığı filmdeki sevişme sahnesi görenlerin yüreğini hoplattı. İşte o cesur sahne ve gelen yorumlar...
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Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Rüzgara Bırak, Netflix'te sonunda yayınlandı.
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İçimizi ısıtan bir aşkı filmi olan Rüzgara Bırak seyircilerden beğeni dolu yorumlar alırken filmdeki cesur sevişme sahnesi resmen yürek hoplattı.
İşte cesur sahneden görüntüler:
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Gelen yorumlar da burada:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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