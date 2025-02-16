Aydan Şener'in "En Büyük Pişmanlığım" Diyerek Yaptığı 'Dadı' Dizisi İtirafı Dikkat Çekti!
Aydan Şener'in "En Büyük Pişmanlığım" Diyerek Yaptığı 'Dadı' Dizisi İtirafı Dikkat Çekti!
En son Sandık Kokusu'ndaki 'Feryal' karakteriyle karşımıza çıkan Aydan Şener gündemin öne çıkan isimlerinden oldu. Sibel Arna'nın YouTube programına katılan ünlü Yeşilçam oyuncusu meslek hayatına dair pişmanlığını ilk kez açıkladı. Aydan Şener'in efsane dizi Dadı'yla ilgili itirafı kısa sürede dikkat çekti.
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Yeşilçam'ın usta isimlerinden bir tanesi olan Aydan Şener'i mutlaka tanıyanlarınız vardır.
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1981 yılında Türkiye güzeli seçilen Şener aynı yıl Miss Word güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmişti. 1984'te oyunculuğa adım atarak Küçük Ağa dizisinde rol almuştı.
Yıldızını 1986 yılında Kenan Kalav ile başrollerini paylaştığı Çalıkuşu dizisiyle parlatan ünlü oyuncu 'Feride' rolüyle hafızalara kazınmıştı.
Son haliyle görenleri kendisine hayran bırakmaya devam eden Aydan Şener, geçtiğimiz günlerde Sibel Arna'nın konuğu oldu.
Son olarak Sandık Kokusu dizisiyle karşımıza çıkan Şener, 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programındaki sohbetiyle gündem oldu.
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Ünlü oyuncu, Türk televizyon tarihine damgasını vuran yapımlardan 'Dadı' dizisinde "Melek" rolünün ilk kendisine teklif edildiğini açıkladı.
Ancak o dönem ses tellerinde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı bu teklifi kabul edemediğini söyledi.
"En büyük pişmanlığım odur. Keşke kabul etseydim dediğim bir iştir. Gülben çok başarılı oldu. O ara benim bir rahatsızlığım vardı ses tellerimle ilgili." diyen Şener şöyle devam etti:
"Sesli çekimler de yapılmıyordu pek. O dönem ilk işlerdendir sesli çekilen belki de. O yüzden bir cesaret edememiştim. Her şey kısmet."
İşte Aydan Şener'in o açıklamaları:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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