Bir Kadın, Esra Ezmeci'ye "Paraları Var" Diyerek Yaşlı Kadınlarla Yatan Kocasından Dert Yandı!
Bir Kadın, Esra Ezmeci'ye "Paraları Var" Diyerek Yaşlı Kadınlarla Yatan Kocasından Dert Yandı!
Esra Ezmeci, Beyaz TV'de yayınlanan programının yanı sıra sosyal medya hesabından düzenli olarak takipçilerinin sorularına yanıt veriyor. Bir kadın takipçisi, kocasının 'paraları var' diyerek yaşlı kadınlarla yattığını söyledi. Ezmeci'den yardım isteyen kadın başına gelenlerle herkesi şoke etti.
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Esra Ezmeci hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Yeni Baştan programıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Konuklarının dertlerine derman olabilmek için uğraşan klinik psikolog Ezmeci, bir yandan da Instagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğiyle takipçilerine yardımcı olmaya çalışıyor.
Bir kadın takipçisi, Esra Ezmeci'nin etkinliğine katılıp içini döktü. Ezmeci "Kocam parası var diye yaşlı kadınlarla yatıyor" diyerek şoke eden kadına video ile yanıt verdi.
"Paranın da ahlakı olmalı" diyen Esra Ezmeci'nin yanıtını buradan dinleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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