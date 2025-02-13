Yandı Buralar: Nilsu Berfin Aktaş 'Aşk Sadece Bir An' Filminin Galasında Kırmızılara Büründü!
Yandı Buralar: Nilsu Berfin Aktaş 'Aşk Sadece Bir An' Filminin Galasında Kırmızılara Büründü!
Başrollerinde rapçi Çakal ve Nilsu Berfin Aktaş'ın rol aldığı 'Aşk Sadece Bir An' filmi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde beyaz perdede gösterime girecek. Pek çok kişinin merakla beklediği filmin galası geçtiğimiz akşam yapıldı. Şimdilerde Şakir Paşa Ailesi'nde rol alan Nilsu Berfin Aktaş'ın kırmızılara büründüğü gala kombiniyse görenleri hayran bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rol aldığı her yapımda beğenileri toplayarak kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Nilsu Berfin Aktaş şu sıralar Şakir Paşa Ailesi'ndeki 'Ayşe' rolüyle gönülleri fethediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sempatik oyuncu, geçtiğimiz aylarda yeni bir projenin içinde olduğu müjdesini verince son günlerin popüler rapçisi Çakal'la partner olduğunu öğrenmiştik.
Ünlü rapçi Çakal’ın ilk oyunculuk performansını sergilediği, Nilsu Berfin Aktaş'ın da ilk sinema filmi olan ‘Aşk Sadece Bir An’ filmi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde vizyona girecek.
Mustafa Kotan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin galası da dün akşam yapıldı. Ünlüler geçidinin yaşandığı gece epey dikkat çekti.
Filmde 'Hayal' karakterine hayat veren Nilsu Berfin Aktaş saçı, makyajı ve iddialı tarzıyla geceye damga vuran isim oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Baştan sona kırmızılara bürünen Aktaş'ın dekolteli elbisesi de görenleri bir kez daha hayran bıraktı.
Siz Nilsu Berfin Aktaş'ın kombinini nasıl buldunuz? Hadi yorumlara...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın