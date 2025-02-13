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Sezen Aksu, Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' Şarkısını İlk Kez Okuyunca Akıllara Rojbin Erden'in Performansı Geldi!

Sezen Aksu, Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' Şarkısını İlk Kez Okuyunca Akıllara Rojbin Erden'in Performansı Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
13.02.2025 - 20:01

5 yılın ardından yeni albümü “Paşa Gönlüm’ün Şarkıları” ile geri dönen Sezen Aksu, eserinde Ferdi Tayfur'a yer verdi. Tayfur'un 'Bana Sor' şarkısını ilk kez yorumlayan Minik Serçe'nin performansı dinleyicileri ikiye böldü. 'Annem Ankara'da dinleyicilerle buluşan parçanın ardından akıllara Rojbin Erden ve Bertan Asllani'nin 'Yabani' dizisindeki performansı geldi.

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Türk pop müziğinin en kıymetli isimlerinden biri olan Sezen Aksu, tam beş yıl aradan sonra yeni albümü “Paşa Gönlüm’ün Şarkıları” ile müzik dünyasına geri dönüyor.

Türk pop müziğinin en kıymetli isimlerinden biri olan Sezen Aksu, tam beş yıl aradan sonra yeni albümü “Paşa Gönlüm’ün Şarkıları” ile müzik dünyasına geri dönüyor.

Minik Serçe oldukça anlamlı bir hamlede bulunarak, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müzik efsanesi Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' parçasını da albümüne ekledi.

Minik Serçe oldukça anlamlı bir hamlede bulunarak, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müzik efsanesi Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' parçasını da albümüne ekledi.

Tayfur’un ‘Bana Sor’ şarkısını ilk kez yorumlayan Aksu'nun şarkısı, Kanal D’de yayınlanan Annem Ankara dizisinin yeni bölüm tanıtımında ilk kez yayınlandı.

Tayfur’un ‘Bana Sor’ şarkısını ilk kez yorumlayan Aksu'nun şarkısı, Kanal D’de yayınlanan Annem Ankara dizisinin yeni bölüm tanıtımında ilk kez yayınlandı.

Minik Serçe'nin yorumu kimileri tarafından çok beğenilse de kimilerinin hiç hoşuna gitmedi:

Aksu'nun yorumu gündem olduktan sonra akıllara, Yabani dizisinde 'Asi' karakterine hayat veren Rojbin Erden ile 'Alaz'ı canlandıran Bertan Asllani'nin 'Bana Sor' performansı geldi.

Aksu'nun yorumu gündem olduktan sonra akıllara, Yabani dizisinde 'Asi' karakterine hayat veren Rojbin Erden ile 'Alaz'ı canlandıran Bertan Asllani'nin 'Bana Sor' performansı geldi.

İşte o anlar...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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