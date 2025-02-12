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Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si ve 'Törpü Yeliz'i Uzun Yıllar Sonra Yeniden Bir Araya Geldi!

Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si ve 'Törpü Yeliz'i Uzun Yıllar Sonra Yeniden Bir Araya Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
12.02.2025 - 17:31 Son Güncelleme: 12.02.2025 - 17:35

Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Hayat Bilgisi, yediden yetmişe herkesi kendine hayran bırakmıştı. Sıcacık hikayesi ve oyuncu kadrosuyla gönüllere taht kuran dizide birlikte rol alan İpek Erdem ile Gökçe Bahadır yıllar sonra yeniden buluşarak bizlere buram buram nostalji yaşattı.

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Bir dönemin unutulmaz dizisi Hayat Bilgisi'ni hatırlarsınız; dostluğu ve ailenin önemini sıcacık bir hikayeyle anlatarak hepimiz kalbinde taht kurmuştu.

Bir dönemin unutulmaz dizisi Hayat Bilgisi'ni hatırlarsınız; dostluğu ve ailenin önemini sıcacık bir hikayeyle anlatarak hepimiz kalbinde taht kurmuştu.

Usta oyuncu kadrosuyla gönüllere taht kuran dizinin her bir karakteri ve repliği adeta efsane haline gelmişti.

Usta oyuncu kadrosuyla gönüllere taht kuran dizinin her bir karakteri ve repliği adeta efsane haline gelmişti.

Dizinin en sevilen arkadaşlığından birine de 'Barbie Gamze' ve 'Törpü Yeliz' imza atmıştı. Bu müthiş ikili o dönem 'Kankalık' kavramını bizlere doyasıya yaşatmıştı.

Dizinin en sevilen arkadaşlığından birine de 'Barbie Gamze' ve 'Törpü Yeliz' imza atmıştı. Bu müthiş ikili o dönem 'Kankalık' kavramını bizlere doyasıya yaşatmıştı.

Gamze'ye hayat veren İpek Erdem ile Yeliz'e hayat veren Gökçe Bahadır, yıllar sonra yeniden bir araya gelerek dizinin hayranlarının inanılmaz duygulandırdı.

Gamze'ye hayat veren İpek Erdem ile Yeliz'e hayat veren Gökçe Bahadır, yıllar sonra yeniden bir araya gelerek dizinin hayranlarının inanılmaz duygulandırdı.

Bir araya gelerek verdikleri pozu sosyal medyadan paylaşan Erdem de Bahadır ile pozunu "Hi Barbie" notuyla paylaştı.

Bir araya gelerek verdikleri pozu sosyal medyadan paylaşan Erdem de Bahadır ile pozunu "Hi Barbie" notuyla paylaştı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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