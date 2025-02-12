Seyran Hamile mi? Yalı Çapkını’nın Yeni Bölüm Fragmanında Beklenen Son Nihayet Oldu!
Seyran Hamile mi? Yalı Çapkını’nın Yeni Bölüm Fragmanında Beklenen Son Nihayet Oldu!
Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi artık eski popülaritesini kaybetmiş durumda. Sürekli senaryonun değişmesiyle reytingleri inanılmaz bir hızla düşen dizinin yakın zamanda final yapacağı konuşuluyor. Cuma akşamı 94. bölümü yayınlanacak olan Yalı Çapkını'ndan yeni bir fragman yayınlandı. Tanıtımdaki “Bizim bir çocuğumuz olacak.” cümlesiyle birlikte 'Seyran hamile mi?' aramaları hız kazandı.
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Eski sezonlardaki fırtınasını yeni sezona taşıyamayan Yalı Çapkını dizisi ne yazık ki finalle karşı karşıya.
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Reytinglerinde ciddi oranda düşüş yaşarken popülerliğini de kaybeden dizide Ferit'in Seyran'ın ablası Suna'yla öpüşmesi izleyilere "Pes artık!" dedirtmişti.
Suna'yla ihanete imza atan Ferit'in "Acıdığım için öptüm" demesi de ayrı olay olmuştu. Tüm bu yaşananların ardından da Seyran'a kötü davranması izleyenleri iyice bunaltmıştı.
Cuma akşamı 94. bölümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Yalı Çapkını'nın ikinci tanıtımı da bugün paylaşıldı.
Tanıtımda Ferit'in “Bizim bir çocuğumuz olacak.” cümlesi sonrasında Seyran'ın "Ben çok istiyorum" demesi "Seyran hamile mi?" aramalarını hızlandırdı.
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İşte Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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