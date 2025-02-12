Mert, Mina ve Özcan’ı Etiketlemedi: Kızıl Goncalar Senaristi Necati Şahin'in Mert Turak'la Tatlı Atışması!
Mert, Mina ve Özcan’ı Etiketlemedi: Kızıl Goncalar Senaristi Necati Şahin'in Mert Turak'la Tatlı Atışması!
Kızıl Goncalar hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla son dönemlerin en favori dizilerinden biri haline geldi. İzleyenleri ekranlara kilitleyen yapımın bu kez gündeme gelme nedeniyse senaristi Necati Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım oldu. 'Hastasıyım' diyerek dizi oyuncularını överken Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş ve Özcan Deniz'i etiketlememesi göze çarptı. Aynı paylaşım üzerinden Kızıl Goncalar'ın 'Naim'i Mert Turak'la da tatlı bir atışmaya girdi.
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Now Tv ekranlarının en iddialı dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar izleyenleri şaşırtan bölümleriyle gündemde kalmaya devam ediyor.
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Seyircisine "Bu senaryoları nasıl yazdılar şimdi?" diye düşündürten senaristler de sıkça adlarından söz ettiriyor.
Yapımın hikayesine, güçlü kalemiyle yön veren senarist Necati Şahin yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.
Dizinin sevilen oyuncularını etiketleyip övdüğü paylaşımında Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş ve Özcan Deniz'e yer vermemesi gözlerde kaçmadı.
Öte yandan, Kızıl Goncalar'da 'Naim' karakterine hayat veren Mert Turak bu paylaşımda adının ikinci sırada olmasına ufak bir trip atarak "Ben niye en başta değilim! Offf!" dedi.
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Senarist Necati Şahin ise Turak'ın bu sitemini boş geçmeyip "Ona bakarsan benim gönlümde kızlar başta" diyerek tatlı atışmaya cevap verdi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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