Mert, Mina ve Özcan’ı Etiketlemedi: Kızıl Goncalar Senaristi Necati Şahin'in Mert Turak'la Tatlı Atışması!

Kızıl Goncalar hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla son dönemlerin en favori dizilerinden biri haline geldi. İzleyenleri ekranlara kilitleyen yapımın bu kez gündeme gelme nedeniyse senaristi Necati Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım oldu. 'Hastasıyım' diyerek dizi oyuncularını överken Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş ve Özcan Deniz'i etiketlememesi göze çarptı. Aynı paylaşım üzerinden Kızıl Goncalar'ın 'Naim'i Mert Turak'la da tatlı bir atışmaya girdi.