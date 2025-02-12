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Eyvah Yaşlandık! Modern Family Dizisinin Çocuk Oyuncularının Son Halini Görmelisiniz!

Eyvah Yaşlandık! Modern Family Dizisinin Çocuk Oyuncularının Son Halini Görmelisiniz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
12.02.2025 - 14:33

Tüm zamanların en sevilen sitcom yapımlarından biri olan Modern Family dizisini pek çoğumuz izlemiştir. Kendine özgü karakterleri ve hikayeleri ile izleyicilerin kalbini kazanmayı başaran unutulmaz dizinin çocuk oyuncuları inanılmaz sevilmişti. Pek çoğunun yıldızını parlatan çocuk oyuncuların son halini hiç merak ettiniz mi?

Hadi gelin, Modern Family dizisinin çocuk oyuncularının son halini birlikte görelim...

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Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de en sevilen sitcom dizilerinden bir tanesi olan Modern Family keyifle izlenen yapımlardan biri olarak tarihe geçmişti.

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de en sevilen sitcom dizilerinden bir tanesi olan Modern Family keyifle izlenen yapımlardan biri olarak tarihe geçmişti.

Unutulmaz bölümleri ve mükemmel oyunculuk performanslarına şahit olduğumuz bu dizi hem eğlenceli aile hikayesiyle hem de başarılı oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplamıştı.

Unutulmaz bölümleri ve mükemmel oyunculuk performanslarına şahit olduğumuz bu dizi hem eğlenceli aile hikayesiyle hem de başarılı oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplamıştı.

Modern Family'de yetişkin oyuncuların başarılı performanslarından öte çocuk oyuncuların inanılmaz yetenekleri izleyenleri büyülemişti.

Modern Family'de yetişkin oyuncuların başarılı performanslarından öte çocuk oyuncuların inanılmaz yetenekleri izleyenleri büyülemişti.

Gelin, 2009 yılında yayınlanmaya başlayıp 2020'de final yapan 11 sezonluk Modern Family dizisinin çocuk oyuncularının son hallerini birlikte görelim...

Gelin, 2009 yılında yayınlanmaya başlayıp 2020'de final yapan 11 sezonluk Modern Family dizisinin çocuk oyuncularının son hallerini birlikte görelim...

Haley Dunphy - Sarah Hyland

Haley Dunphy - Sarah Hyland
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Alex Dunphy - Ariel Winter

Alex Dunphy - Ariel Winter

Luke Dunphy - Nolan Gould

Luke Dunphy - Nolan Gould

Manny Delgado - Rico Rodriguez

Manny Delgado - Rico Rodriguez

Lily Tucker-Pritchett - Aubrey Anderson-Emmons

Lily Tucker-Pritchett - Aubrey Anderson-Emmons

Joe Pritchett - Jeremy Maguire

Joe Pritchett - Jeremy Maguire

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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