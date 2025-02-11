Battaniyeler Hazır mı? İşte Kar Yağarken İzlenebilecek En İyi Film Önerileri!
Battaniyeler Hazır mı? İşte Kar Yağarken İzlenebilecek En İyi Film Önerileri!
Şu sıralar ülkemizin pek çok şehrinde etkili olan karlı havaları, evde sıcak bir içecekle değerlendirmek isteyenlere oldukça keyifli bir film listesi hazırladık. Hem atmosferik hem de duygusal anlamda derin yapımların yer aldığı filmlerle, soğuk kış günlerinin tadını çıkarırken farklı türlerdeki hikayelere dalabilirsiniz.
İşte karlı havalarda izlenebilecek en iyi 12 film önerisi...
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1. The Shining (1980)
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2. Fargo (1996)
3. Into the Wild (2007)
4. The Revenant (2015)
5. Frozen (2013)
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6. The Secret Life of Walter Mitty (2013)
7. Snowpiercer (2013)
8. The Day After Tomorrow (2004)
9. Little Women (2019)
10. The Hateful Eight (2015)
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11. Dead Snow (2009)
12. The Polar Express (2004)
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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