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Hadise'ye 'Esas Oğlan' Dizisinin IMDB Tarihinin Kötüleri Arasına Girmesi Sorulunca Fena Öfkelendi!

Hadise'ye 'Esas Oğlan' Dizisinin IMDB Tarihinin Kötüleri Arasına Girmesi Sorulunca Fena Öfkelendi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
10.02.2025 - 12:43

Bir dijital yayın platformunda izleyici karşısına çıkan 'Esas Oğlan' dizisi uzun bir süre sosyal medyanın gündeminde yer etti. Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı yapım adını, IMDb'de en düşük puanı alan diziler arasına yazdırdı. Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; havaalanında görüntülenen Hadise'ye konuyla ilgili soru sorulunca tepkisi de sert oldu.  

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Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın başrollerini paylaştığı "Esas Oğlan" dizisinin en dikkat çeken Hadise olmuştu.

Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın başrollerini paylaştığı "Esas Oğlan" dizisinin en dikkat çeken Hadise olmuştu.

Yayınlandığı günden bu yana sosyal medyayı sallayan dijital platform dizisi kimileri tarafından beğeni toplarken kimilerinin de eleştirilerine maruz kalmıştı.

Yayınlandığı günden bu yana sosyal medyayı sallayan dijital platform dizisi kimileri tarafından beğeni toplarken kimilerinin de eleştirilerine maruz kalmıştı.

Ancak, şarkıları ve dans şovlarıyla ortalığı kasıp kavuran Hadise'nin ilk kez oyunculuk deneyimi yaşadığı dizi IMDb cephesinde sınıfta kaldı.

Ancak, şarkıları ve dans şovlarıyla ortalığı kasıp kavuran Hadise'nin ilk kez oyunculuk deneyimi yaşadığı dizi IMDb cephesinde sınıfta kaldı.

8 bölümlük 'Esas Oğlan' IMDB'de 10 üzerinden 2 puan alarak dijital platformda yayınlanan projeler arasında en düşük puanı alanlar arasına girdi.

8 bölümlük 'Esas Oğlan' IMDB'de 10 üzerinden 2 puan alarak dijital platformda yayınlanan projeler arasında en düşük puanı alanlar arasına girdi.

Hatta, yıllar sonra yeniden çekilen 'Sihirli Annem' dizisinin ardından "en kötü ikinci dijital platform dizisi" olarak da tarihe geçti.

Hatta, yıllar sonra yeniden çekilen 'Sihirli Annem' dizisinin ardından "en kötü ikinci dijital platform dizisi" olarak da tarihe geçti.

Sihirli Annem, 1,3 puanla birinci sırada yer alırken, Esas Oğlan 2 puanla ikinci sırada yer aldı.

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Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Hadise tüm soruları yanıtsız bırakırken Esas Oğlan sorusuyla karşılaştı.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Hadise tüm soruları yanıtsız bırakırken Esas Oğlan sorusuyla karşılaştı.

İlk oyunculuk deneyimi yaşadığı diziyle ilgili soruya sert çıkan Hadise, “Arkadaşlar, sabah saat 5, lütfen! Çok yorgunum, size kolay gelsin!” demekle yetindi.

İlk oyunculuk deneyimi yaşadığı diziyle ilgili soruya sert çıkan Hadise, “Arkadaşlar, sabah saat 5, lütfen! Çok yorgunum, size kolay gelsin!” demekle yetindi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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