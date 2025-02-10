Erotik Türküden Rap'e Geçiş Yapan Turbo Turabi Yeni Şarkısı 'Ben Sen O' ile Yaka Silktirdi!
Erotik Türküden Rap'e Geçiş Yapan Turbo Turabi Yeni Şarkısı 'Ben Sen O' ile Yaka Silktirdi!
Survivor yarışmasında iki kez şampiyonluk elde eden Turabi Çamkıran, cinsellik içeren şarkısıyla epey olay olmuştu. 'Wine Me Dine Me' adlı şarkısına getirilen erişim engeli sonrası hakkında yakalama kararı çıkartılan Turabi durmak bilmedi.
Üst üste şarkı çıkarmaya devam eden Turbo Turabi, arabesk türkülerde sonra bu kez de rap dünyasına adım atma kararı aldı. Geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya hesabından yeni rap şarkısı 'Ben Sen O'yu yayınlayarak yine kullanıcılara illallah etirdi.
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2014 ve 2015 sezonlarında üst üste iki kez Survivor şampiyonu olan Turabi yarışmadan sonra da olay yaratan paylaşımlarla gündemde kalmaya devam etti.
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Müstehcen içerikli sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken Turbo lakaplı Turabi'nin "Wine Me Dine Me" adlı bel altı sözlerle dolu İngilizce-arabesk türküsü epey olay olmuştu.
Sosyal medyayı ayağa kaldıran şarkıyla harekete geçen Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirmişti.
Müstehcen bulunan şarkısıyla tepkilerin odağı olduktan sonra adeta gündeme kalmaya ant içen Turabi, "Bundan sonra dur abi, sus abi, Bir ağzını diktir git abi, Baban kısır olaydı da sen olmasaydın abi" gibi sözlerin yer aldığı yeni şarkısıyla illallah ettirmişti.
Erotik-arabesk türküsü ve sözlerine anlam veremediğimiz parçasından sonra hız kesmeyen Turbo Turabi yeni bir şarkı daha çıkardı.
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Yeni şarkıyı da buradan dinleyebilirsiniz 👇👇
Gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilerden birkaçını birlikte görelim...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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