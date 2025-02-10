Erotik Türküden Rap'e Geçiş Yapan Turbo Turabi Yeni Şarkısı 'Ben Sen O' ile Yaka Silktirdi!

Survivor yarışmasında iki kez şampiyonluk elde eden Turabi Çamkıran, cinsellik içeren şarkısıyla epey olay olmuştu. 'Wine Me Dine Me' adlı şarkısına getirilen erişim engeli sonrası hakkında yakalama kararı çıkartılan Turabi durmak bilmedi.

Üst üste şarkı çıkarmaya devam eden Turbo Turabi, arabesk türkülerde sonra bu kez de rap dünyasına adım atma kararı aldı. Geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya hesabından yeni rap şarkısı 'Ben Sen O'yu yayınlayarak yine kullanıcılara illallah etirdi.