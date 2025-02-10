onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Erotik Türküden Rap'e Geçiş Yapan Turbo Turabi Yeni Şarkısı 'Ben Sen O' ile Yaka Silktirdi!

Erotik Türküden Rap'e Geçiş Yapan Turbo Turabi Yeni Şarkısı 'Ben Sen O' ile Yaka Silktirdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
10.02.2025 - 10:09

Survivor yarışmasında iki kez şampiyonluk elde eden Turabi Çamkıran, cinsellik içeren şarkısıyla epey olay olmuştu. 'Wine Me Dine Me' adlı şarkısına getirilen erişim engeli sonrası hakkında yakalama kararı çıkartılan Turabi durmak bilmedi.

Üst üste şarkı çıkarmaya devam eden Turbo Turabi, arabesk türkülerde sonra bu kez de rap dünyasına adım atma kararı aldı. Geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya hesabından yeni rap şarkısı 'Ben Sen O'yu yayınlayarak yine kullanıcılara illallah etirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2014 ve 2015 sezonlarında üst üste iki kez Survivor şampiyonu olan Turabi yarışmadan sonra da olay yaratan paylaşımlarla gündemde kalmaya devam etti.

2014 ve 2015 sezonlarında üst üste iki kez Survivor şampiyonu olan Turabi yarışmadan sonra da olay yaratan paylaşımlarla gündemde kalmaya devam etti.

Müstehcen içerikli sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken Turbo lakaplı Turabi'nin "Wine Me Dine Me" adlı bel altı sözlerle dolu İngilizce-arabesk türküsü epey olay olmuştu.

Müstehcen içerikli sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken Turbo lakaplı Turabi'nin "Wine Me Dine Me" adlı bel altı sözlerle dolu İngilizce-arabesk türküsü epey olay olmuştu.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Sosyal medyayı ayağa kaldıran şarkıyla harekete geçen Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirmişti.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran şarkıyla harekete geçen Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirmişti.

Bu hamleyle yedek planını devreye sokup şarkı sözlerinde güncellemeye gitmişti:

Müstehcen bulunan şarkısıyla tepkilerin odağı olduktan sonra adeta gündeme kalmaya ant içen Turabi, "Bundan sonra dur abi, sus abi, Bir ağzını diktir git abi, Baban kısır olaydı da sen olmasaydın abi" gibi sözlerin yer aldığı yeni şarkısıyla illallah ettirmişti.

Müstehcen bulunan şarkısıyla tepkilerin odağı olduktan sonra adeta gündeme kalmaya ant içen Turabi, "Bundan sonra dur abi, sus abi, Bir ağzını diktir git abi, Baban kısır olaydı da sen olmasaydın abi" gibi sözlerin yer aldığı yeni şarkısıyla illallah ettirmişti.

Detayları da böyle bırakıyoruz:

Erotik-arabesk türküsü ve sözlerine anlam veremediğimiz parçasından sonra hız kesmeyen Turbo Turabi yeni bir şarkı daha çıkardı.

Erotik-arabesk türküsü ve sözlerine anlam veremediğimiz parçasından sonra hız kesmeyen Turbo Turabi yeni bir şarkı daha çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni şarkıyı da buradan dinleyebilirsiniz 👇👇

Gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilerden birkaçını birlikte görelim...

Gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilerden birkaçını birlikte görelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın