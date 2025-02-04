Sözleri Değiştirdi: Turbo Turabi Cinsellik İçeren Şarkısına Erişim Engeli Getirilince Büyük R Yaptı!
Sözleri Değiştirdi: Turbo Turabi Cinsellik İçeren Şarkısına Erişim Engeli Getirilince Büyük R Yaptı!
Survivor'da iki kez şampiyonluk kupası kaldıran Turabi Çamkıran programın en olaylı isimlerinden biri haline gelmişti. Her adımıyla tartışma yaratan Turabi'nin baştan sona bel altı sözlerle dolu İngilizce arabesk şarkısına erişim engeli getirildi. Bu hamleden sonra B planını devreye sokan Turbo Turabi şarkı sözlerini değiştirerek yeni parçasını yayınladı.
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2014 ve 2015 sezonlarında üst üste iki kez Survivor şampiyonu olan Turbo lakaplı Turabi Çamkıran, hem yarışmada hem yarışma sonrasındaki davranışlarıyla dikkat çekmişti.
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Müstehcen içerikli sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken Turabi'nin bu kez de "Wine Me Dine Me" adlı bel altı sözlerle dolu İngilizce-arabesk türküsüyle olay oldu.
Sosyal medyayı ayağa kaldıran parça sonrası harekete geçen Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirdi.
Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi duruma sessiz kalmayıp, B planını devreye soktu. Cinsellik içeren kısımları sansürleyip yerine farklı sözler ekledi ve adını da "Kiss Me, Hug Me" olarak değiştirdi.
İşte Turabi'nin yeni şarkısı 👇
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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