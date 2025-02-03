Bakanlık Talep Etmişti: Turabi’nin Şarkısına Erişim Engeli Getirildi
Bakanlık Talep Etmişti: Turabi’nin Şarkısına Erişim Engeli Getirildi
Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirdi.
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Bir yarışma programında şöhreti yakalayan Turabi’nin çıkardığı şarkı ve klip son günlerin en çok konuşulan konularından biri olmuştu.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulunmuştu.
Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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