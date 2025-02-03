Turabi'nin Cinsel İçerikli Wine Me Dine Me Şarkısı Olay Olunca Survivor'daki Eski Sözleri Beyin Yaktı!
Turabi'nin Cinsel İçerikli Wine Me Dine Me Şarkısı Olay Olunca Survivor'daki Eski Sözleri Beyin Yaktı!
Survivor yarışmasında iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, kısa sürede adını geniş bir kesime duyurdu. Yarışmadan sonra da her açıklamasıyla tansiyonları yükseltip akıllarda kaldı.
Turbo Turabi bu sefer de bel altı sözlerle dolu'İngilizce arabesk' şarkısıyla tartışma yarattı. 'Wine Me Dine Me' adlı şarkı sözlerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından tepkiler de gitgide büyüdü. Bu kaos sürerken Turabi'nin Survivor'daki bir konuşması yeniden gündem oldu.
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2014 ve 2015 sezonlarında üst üste iki kez Survivor şampiyonu olan Turabi ününe ün katarak yoluna devam etti.
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Turbo lakabıyla anılan Turabi Çamkıran bu sefer de baştan sona cinsellik içeren "İngilizce arabesk" şarkısıyla tartışma yarattı.
'Wine Me Dine Me' adlı şarkı sözlerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından tepkiler de gitgide büyüdü.
Müstehcen bulunan paylaşımları sonrası bir de bel altı sözlerle dolu bu şarkının sosyal medyada gündem olmasının ardından Survivor'daki bir konuşması yeniden dikkat çekti.
"“Tamam” demeyin “İnşallah” deyin, “Wauvv” demeyin “Subhanallah” deyin, “Mükemmel” demeyin “Maşallah” deyin, “İyiyim” demeyin “elhamdülillah” deyin, “Merhaba” demeyin “es selamın aleyküm” deyin."
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İşte o anlar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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