Turabi'nin Cinsel İçerikli Wine Me Dine Me Şarkısı Olay Olunca Survivor'daki Eski Sözleri Beyin Yaktı!

Survivor yarışmasında iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, kısa sürede adını geniş bir kesime duyurdu. Yarışmadan sonra da her açıklamasıyla tansiyonları yükseltip akıllarda kaldı.

Turbo Turabi bu sefer de bel altı sözlerle dolu'İngilizce arabesk' şarkısıyla tartışma yarattı. 'Wine Me Dine Me' adlı şarkı sözlerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından tepkiler de gitgide büyüdü. Bu kaos sürerken Turabi'nin Survivor'daki bir konuşması yeniden gündem oldu.