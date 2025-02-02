Survivor'ın Eski Olaylı Yarışmacısı Turabi'nin Bel Altı Sözlerle Dolu Yeni Şarkısına Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü!

Survivor yarışmasında iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran programın en olaylı isimlerinden biri olmuştu. Sözleri ve davranışlarıyla gündemden düşmeyen yarışmacı sosyal medya paylaşımlarıyla da eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Kariyerinde yeni bir adım atmak isteyen Turabi bu sefer de İngilizce arabesk şarkısıyla gündeme damgasını vurdu. Baştan sona bel altı sözlerle dolu parçaya tepkiler de çığ gibi büyüdü!