Survivor'ın Eski Olaylı Yarışmacısı Turabi'nin Bel Altı Sözlerle Dolu Yeni Şarkısına Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü!
Survivor'ın Eski Olaylı Yarışmacısı Turabi'nin Bel Altı Sözlerle Dolu Yeni Şarkısına Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü!
Survivor yarışmasında iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran programın en olaylı isimlerinden biri olmuştu. Sözleri ve davranışlarıyla gündemden düşmeyen yarışmacı sosyal medya paylaşımlarıyla da eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Kariyerinde yeni bir adım atmak isteyen Turabi bu sefer de İngilizce arabesk şarkısıyla gündeme damgasını vurdu. Baştan sona bel altı sözlerle dolu parçaya tepkiler de çığ gibi büyüdü!
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Zorlayıcı parkurları, çetin ada hayatıyla izleyenleri ekranlara kilitleyen Survivor, sayesinde hayatımıza giren pek çok isim var biliyorsunuz. Macera dolu yarışmayla adını duyuran isimlerden biri de şüphesiz ki Turabi Çamkıran oldu.
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Turbo lakabıyla anılan Turabi, 2014 ve 2015 sezonlarında üst üste iki kez Survivor şampiyonu olmuş ancak 2018 yılında da katıldığı aynı yarışmada 5.lik elde etmişti.
Survivor macerası bittikten sonra farklı ülkelerdeki yarışmalara da katılarak kendini göstermeye devam eden Turabi,sosyal medya hesabından paylaştığı müstehcen içerikli fotoğraflar ve açıklamalarla da sıkça tartışma yaratmıştı.
Ve Turbo Turabi yine yaptı yapacağını! Kendisi 'popstar' olma hayaliyle müzik dünyasına girip, ilk şarkısını çıkardı.
İngilizce şarkının baştan sona bel altı sözler içeren erotik-arabesk bir halde olması da tepkilerin çığ gibi büyümesine neden oldu.
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Gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilerden birkaçını birlikte görelim...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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