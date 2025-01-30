Babasından Vurmak İstedi: Müge Anlı, Hassi'yi Küçük Yaşta Hamile Bırakan Adama Tokat Gibi Sözler Söyledi!
Babasından Vurmak İstedi: Müge Anlı, Hassi'yi Küçük Yaşta Hamile Bırakan Adama Tokat Gibi Sözler Söyledi!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün sinirlerimizi hoplatan anlar yaşandı. 35 sene önce kaybettiği oğlunu aramak için programa katılan Hassi'yi 13 yaşında hamile bırakan adam izleyenleri deliye döndürdü. Yaşananları töreye bağlayan Mehmet Emin, Müge Anlı'nın babasına bile laf söyledi. Elbette bu konuda sessiz kalmayan Müge Anlı 'Ayağını yıkadığı suyu içemezsin be!' diyerek ateş püskürdü.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yüreklerimizi dağlayan bir konu işlenmeye başlandı. Henüz 13 yaşındayken zorla biriyle evlendirilmeye çalışan Hassi Akpınar, nikahı olmadan kendisiyle birlikte olan adamdan bir bebek dünyaya getiriyor.
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Kayınvalidesi Şaziment de bu bebeğin oğlundan olmadığını öne sürerek hastanede terk etmiş. Ancak öyle ki, Hassi ilk başta evde doğuma zorlanmış ve hem bebek hem de kendisi için 'öldürün' emri verilmiş.
Gözleri yaşlı şekilde 35 yıl önce kayınbiraderleri ve kayınvalidesi tarafından hastanede terk edilen oğlunu arayan Hassi, aynı adamdan dünyaya gelen 7 evladından 3 tanesiyle stüdyodaydı.
Tüm yaşanan çirkin olayları töreye bağlayan baba Mehmet Emin ilk kez stüdyoya geldi. Sıkça seyircilere sataşan adamın, 13 yaşında bir kızla birlikte olduğu için ceza alacağını bilip şehirden kaçmasına da değinildi.
"Doğurmayan kadın bereketsizdir" gibi saçma sapan sözler sarf eden Mehmet Emin, bir de "Çocukla evlenmek ve çocuğun hamile kalması o zamanlar normaldi. Bizim töremiz gereği böyledir. Bizim oralarda bu normaldir" açıklaması izleyicileri çığrından çıkardı.
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O yaştaki bir çocukla birlikte olmanın doğal olduğunu iddia ederken Müge Anlı'nın babası için "baban da yapıyordu" demesi sabırları taşırdı.
Tansiyonların yükseldiği sırada söylenenlerin pek çoğu televizyona aktarılmadı. Ancak Mehmet Emin'in babası hakkındaki hadsiz sözlerine ateş püsküren Anlı "Babamın ayağını yıkadığı suyu içmezsin be!.. Senin o dilini kopartırım anladın mı?" diyerek had bildirdi.
"Sen çeneni kapatacaksın. Sen benim babamın adını ağzına alamazsın. Hadsiz! Sanki benim babam 13 yaşında çocuğa bakıyor. Sen yapmışsın. Kendi yaptığını herkese mal edemezsin" diyerek tokat gibi sözler söyleyen Müge Anlı'ya alkış yağdı.
O anları da 49. dakikadan itibaren izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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