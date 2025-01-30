Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk "Hem Yatakta Hem De Sette Söylenebilecek Bir Cümle" Sorusuna Cevap Verdi!
Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk "Hem Yatakta Hem De Sette Söylenebilecek Bir Cümle" Sorusuna Cevap Verdi!
Show Tv ekranlarının iddialı dizisi Sandık Kokusu her bölümüyle yoğun ilgi topluyor. İzleyenleri ekranlara kilitleyen dizinin başrol oyuncuları Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk bu kez Onedio'ya konuk oldu. Kullanıcılardan gelen soruları yanıtlayan ikilinin, 'Hem yatakta hem de dizi setinde söylenebilecek bir cümle söyler misiniz?' sorusuna verdiği yanıtlar kırdı geçirdi.
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Show TV'nin en sevilen yapımlarından bir tanesi olan Sandık Kokusu dizisi ikinci sezonuyla izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
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İlk sezonun sonunda Metin Akdülger'in veda ettiği diziye sezon başında Engin Öztürk dahil olmuştu.
İzleyenlerin sinerjilerine bayıldığı Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk ikilisi kısa süre içinde kalpleri de fethetti.
Hem dizide hem de gerçek hayatta kalpleri fetheden Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk bu kez Onedio'ya konuk oldu.
Sevilen ikili, kendilerine gelen "Hem yatakta hem de dizi setinde söylenebilecek bir cümle söyler misiniz?" sorusuna verdikleri cevaplarla kırdı geçirdi.
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İşte kahkahalarla dolu o anlar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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