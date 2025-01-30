Rusya Çıkarması: Hande Erçel ve Barış Arduç Rüzgara Bırak'ın Moskova Galasında Yoğun İlgi Gördü!
Rusya Çıkarması: Hande Erçel ve Barış Arduç Rüzgara Bırak'ın Moskova Galasında Yoğun İlgi Gördü!
14 Şubat Sevgililer Günü'nde Netflix'te yayınlanacak olan Rüzgara Bırak filmi epeydir gündemde yer alıyor. Başrol oyuncuları Hande Erçel ve Barış Arduç bu süreçte sıkça birlikte poz verdi.
İlk kez birlikle kamera karşısına geçen ikili filmin galası için Moskova'ya gitti. Rusya’ya giden Hande Erçel ve Barış Arduç ilgi odağı olurken hayranlarıyla bolca fotoğraf çektirdi.
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Son dönemlerde Netflix Türkiye'nin en merak edilen işlerinden biri hiç şüphesiz ki Rüzgara Bırak filmi!
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Bu filmde, en son Burak Deniz'le başrollerini paylaştığı Bambaşka Biri dizisiyle ekranlara gelen Hande Erçel ile uzun süre Alparslan: Büyük Selçuklu'yla izlediğimiz Barış Arduç buluştu.
Çocukluklarından beri tanışan ve yıllar sonra yeniden bir araya gelen Aslı ve Ege'nin hikayesine odaklanan film, 14 Şubat'ta Netflix'te izleyici karşısına çıkacak.
Yapımla şimdiden büyük bir ses getiren ve pek çok kişiyi meraka sürükleyen Hande Erçel ve Barış Arduç, Rüzgara Bırak filminin Moskova galası için Rusya’ya gitti.
Rusya’da oldukça yoğun bir ilgiyle karşılana oyuncu ikili kendileri için düzenlenen davette adeta gönülleri fethetti.
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Hem kombinleri hem de tavırlarıyla tüm gözleri üzerlerine çeken Erçel ve Arduç hiçbir hayranını da kırmayıp fotoğraf çekindi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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