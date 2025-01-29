Beklenen Takvim Açıklandı: Netflix Türkiye’de Şubat Ayında Yayımlanacak Olan Yeni Dizi ve Filmler!
Beklenen Takvim Açıklandı: Netflix Türkiye’de Şubat Ayında Yayımlanacak Olan Yeni Dizi ve Filmler!
Havaların buz gibi bu dönemde battaniye altına girip dizi ve film izlemek en büyük keyiflerimizden biri. 'Ne izlesem acaba?' diye düşünenlere de bir müjdemiz var. Netflix'e bu ay da harika dizi ve filmler geliyor!
Popüler dijital yayın platformu Netflix Türkiye'nin şubat ayı takvimi de açıklandı. Bakalım hangi diziler yayımlanacak, hangi sevilen filmler izleyici karşısına çıkacak?
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1. Mezarlık: 2. Sezon / 27 Şubat
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2. Zero Day / 20 Şubat
3. Valeria: 4. Sezon / 14 Şubat
4. Apple Cider Vinegar / 6 Şubat
5. Cassandra / 6 Şubat
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6. Sweet Magnolias: 4. Sezon / 6 Şubat
7. Cobra Kai: 6. Sezon: 3. Kısım / 13 Şubat
8. Rüzgara Bırak / 14 Şubat
9. Az Çok Hamileyim / 5 Şubat
10. The Witcher: Sirens of the Deep / 11 Şubat
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11. La Dolce Villa / 13 Şubat
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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