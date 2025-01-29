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Beklenen Takvim Açıklandı: Netflix Türkiye’de Şubat Ayında Yayımlanacak Olan Yeni Dizi ve Filmler!

Beklenen Takvim Açıklandı: Netflix Türkiye’de Şubat Ayında Yayımlanacak Olan Yeni Dizi ve Filmler!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
29.01.2025 - 18:06

Havaların buz gibi bu dönemde battaniye altına girip dizi ve film izlemek en büyük keyiflerimizden biri. 'Ne izlesem acaba?' diye düşünenlere de bir müjdemiz var. Netflix'e bu ay da harika dizi ve filmler geliyor! 

Popüler dijital yayın platformu Netflix Türkiye'nin şubat ayı takvimi de açıklandı. Bakalım hangi diziler yayımlanacak, hangi sevilen filmler izleyici karşısına çıkacak?

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1. Mezarlık: 2. Sezon / 27 Şubat

1. Mezarlık: 2. Sezon / 27 Şubat

Başkomiser Önem Özülkü liderliğindeki Özel Suçlar Birimi, İstanbul'da kadın cinayetlerine karşı yürüttüğü mücadelesine devam ediyor. Ekibin karmaşık vakaları çözme çabaları, kapanmış bir kadın cinayeti dosyasının üzerindeki örtüyü kaldırmak için yoğunlaşıyor. Bu süreçte, ekibin üyelerinin kişisel yaşamları ve insana dair duyguları da izleyicinin karşısına çıkarılıyor.

2. Zero Day / 20 Şubat

2. Zero Day / 20 Şubat

Amerika Birleşik Devletleri'nin ulaşım ve elektrik ağı, öngörülemeyen bir siber saldırıya maruz kalır. Bu durum karşısında, ülkenin altyapısının güvenliğini sağlamak ve saldırganları ortaya çıkarmak üzere eski başkan George Mullen göreve çağrılır. Mullen'ın bu hassas görevi üstlenmesi, saldırının etkilerini minimize etmek ve halkın güvenini tesis etmek için hayati önem taşır.

3. Valeria: 4. Sezon / 14 Şubat

3. Valeria: 4. Sezon / 14 Şubat

Hayatın daha olgun bir evresine adım atan dört yakın dost, aşk ve kariyer konularında yeni deneyimlerle karşılaşır. Bu süreçte Valeria, duygusal labirentinde yolunu bulmak zorundadır. Özellikle Víctor ile ilgili karmaşık duyguları, onun için büyük bir mücadele haline gelir. Bu dönem, Valeria'nın hem kendisiyle hem de çevresiyle ilişkisini yeniden şekillendirme fırsatı sunar. Ancak bu süreç, aynı zamanda onun duygusal dayanıklılığını da sınamaktadır. Valeria'nın bu yolculuğu, dört dostun hayatlarındaki yeni dönemin aynasıdır ve onların da kendi içsel savaşlarına ışık tutar.

4. Apple Cider Vinegar / 6 Şubat

4. Apple Cider Vinegar / 6 Şubat

Sağlıklı yaşamın önemini vurgulayan ve ölümcül hastalıkların tedavisinde bu yöntemleri kullanmayı savunan iki genç kadın, dünya çapında bir çalkantıya neden olur. Bilinçli veya bilinçsizce, bu genç kadınlar, dünyayı yanıltırken, kendi hayatlarını da karmaşaya sürükler. Bu durum, hem onların kişisel yaşamlarını hem de genel sağlık anlayışını derinden etkiler. Bu süreç, sadece onların değil, etraflarındakilerin de hayatlarını altüst eder.

5. Cassandra / 6 Şubat

5. Cassandra / 6 Şubat

Bir aile, tarih dolu bir akıllı eve taşınır. Ancak, bu evin sıradan bir ev olmadığını kısa sürede anlarlar. Evin kontrolünü elinde bulunduran bir sanal asistan vardır ve bu asistan, aileyi evde tutmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıdır. Bu durum, ailenin yaşamını tamamen değiştirecek bir deneyime dönüşür. Bu, sadece bir evin hikayesi değil, aynı zamanda teknolojinin insan yaşamına nasıl müdahale edebileceğinin de bir örneğidir. Bu akıllı ev, ailenin hayatını kontrol altına alırken, onların kendi evlerinde bile özgür olmadıklarını gösterir.

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6. Sweet Magnolias: 4. Sezon / 6 Şubat

6. Sweet Magnolias: 4. Sezon / 6 Şubat

Manolyalar, Cadılar Bayramı'ndan Noel'e kadar olan zaman diliminde, kasabanın içinde bulunduğu kriz ve fırtınanın şiddetini hissederken, tam da Serenity'nin özünde yatan huzur ve dinginlikle yeni yılın kapılarını aralar. Bu dönemde, yaşanan trajedilere rağmen, yılbaşı kutlamaları tüm hüzün ve zorlukları bir nebze olsun unutturur. Kasabanın bu süreçteki direnci ve dayanışması, yılbaşı ruhunu daha da anlamlı kılar.

7. Cobra Kai: 6. Sezon: 3. Kısım / 13 Şubat

7. Cobra Kai: 6. Sezon: 3. Kısım / 13 Şubat

8. Rüzgara Bırak / 14 Şubat

8. Rüzgara Bırak / 14 Şubat

Yazman Şirketler Grubu'nun iddialı CEO'su Aslı Mansoy ve Çeşme'deki diğer varis Ege Yazıcı, şirketin geleceğini belirleyecek büyük bir otel projesi nedeniyle karşı karşıya gelirler. Aslı'nın görevi, Ege'yi Çeşme'deki sörf okulunun bulunduğu koyda bir otel inşa etmeye ikna etmektir, ancak bu, tahmin ettiğinden daha zor bir mücadeleye dönüşür. Bu çatışma, tamamen şehirli olan Aslı ve tamamen Çeşmeli olan Ege'nin zıtlıklarının yanı sıra, gizli benzerliklerini de gün yüzüne çıkarır. Ancak merak konusu olan şey, bu ikilinin şirketlerini, sörf okulunu ya da birbirlerini tercih edip etmeyecekleri olacaktır.

9. Az Çok Hamileyim / 5 Şubat

9. Az Çok Hamileyim / 5 Şubat

Brooklyn'deki bir İngilizce öğretmeni olan Lainy Newton, en iyi dostu Kate'in gebelik haberini alınca kendini kıskançlık hislerine kapılmış bulur. Kate'in sahip olduğu ve Lainy'nin hayalini kurduğu hayat karşısında ne yapması gerektiğini bilemez hale gelir. Hamilelik deneyimini yaşamak için bir karın yastığı satın alır ve hamileymiş gibi hareket etmeye başlar. Ancak bu süreçte Josh adlı bir adamla tanışır ve ona karşı duyduğu yoğun hislerle başka biri gibi davranmanın getireceği sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalır.

10. The Witcher: Sirens of the Deep / 11 Şubat

10. The Witcher: Sirens of the Deep / 11 Şubat

Bu animasyon film, The Witcher evreninde geçer ve başrolde canavar avcısı Rivialı Geralt'ı görürüz. Kara ve deniz arasında efsanevi bir çatışmaya sürüklenen Geralt, insan denizcilerin derin sulardaki gizemli yaratıkların saldırısına maruz kaldığı bu savaşta, dengeleri sağlamak için mücadele eder. Rivyalı Geralt, karayla deniz arasındaki bu savaşı durdurabilecek tek kişi olarak öne çıkar.

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11. La Dolce Villa / 13 Şubat

11. La Dolce Villa / 13 Şubat

Başarılı iş adamı Eric, hayalperest kızı Olivia'nın birikimlerini 1 Avro'ya satın aldığı harap bir villayı restore etmek için harcamasını engellemek için İtalya'ya gider. Ancak İtalya, efsanevi güzellik, sihir ve romantizm vaadini yerine getirirken onun için farklı planları vardır.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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