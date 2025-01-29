Beklenen Takvim Açıklandı: Netflix Türkiye’de Şubat Ayında Yayımlanacak Olan Yeni Dizi ve Filmler!

Havaların buz gibi bu dönemde battaniye altına girip dizi ve film izlemek en büyük keyiflerimizden biri. 'Ne izlesem acaba?' diye düşünenlere de bir müjdemiz var. Netflix'e bu ay da harika dizi ve filmler geliyor!

Popüler dijital yayın platformu Netflix Türkiye'nin şubat ayı takvimi de açıklandı. Bakalım hangi diziler yayımlanacak, hangi sevilen filmler izleyici karşısına çıkacak?