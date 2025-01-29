İçimizin Yağları Eridi: Bahar Dizisinde Rengin Herkes Adına Timur'dan İntikam Aldı!
İçimizin Yağları Eridi: Bahar Dizisinde Rengin Herkes Adına Timur'dan İntikam Aldı!
Show TV'nin en iddialı dizilerinden biri olan Bahar: Kalbini Dinlemeye Var mısın? rakiplerini alaşağı etmeye devam ediyor. 2. sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkan dizi dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi.
Her sahnesiyle izleyenleri televizyon başına kilitleyen Bahar'a, Rengin'in Timur hamlesi damga vurdu. Rengin, isimsiz bir ihbarda bulunarak Timur'a soruşturma başlattı. Bu sahneyi izleyenlerin de içlerinin yağı eridi adeta!
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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar ilk sezonunda olduğu gibi ikinci sezonunda da rakiplerine kök söktürmeye devam ediyor.
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Hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla tüm gözleri üzerine toplayan dizi geçtiğimiz hafta, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangını nedeniyle yayınlanmamıştı.
Bahar dün akşam yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Yine her sahnesiyle bizleri içine çeken dizide çok konuşulacak anlar yaşandı.
Bunların başında da, olayların canına tak etmesiyle kollarını sıvayan Rengin'in Timur'a yönelik hamlesi geldi.
Timur'u hastaların parasını kendi hesabına aktardığı için ihbar eden Rengin'in isimsiz ihbarı yapan kişi olduğu ortaya çıktı.
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İsmail, Rengin ile hastanedeki gelişmeleri konuşurken Timur gelip İsmail'e ne olduğunu sordu. İsmail ise Timur'a soruşturma açıldığını ve zimmetine para geçirdiği iddiasını söyledi.
Tabii bu sahne sonrası Timur'a sinir olan herkesin içinin de yağları eridi...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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