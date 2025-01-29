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Bahar Zirveyi Geri Aldı: Esra Erol Tüm Dizileri Sollayarak Reytingleri Coşturdu!

Bahar Zirveyi Geri Aldı: Esra Erol Tüm Dizileri Sollayarak Reytingleri Coşturdu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
29.01.2025 - 13:01

Dün gündüz kuşağında pek çok yarışma ve program izleyici karşısına çıkarken akşam kuşağında da birbirinden keyifli diziler sevenleriyle buluştu. Sen Ağlama İstanbul'un reytinglerdeki düşüşü gözden kaçmazken Bahar ve Mehmed: Fetihler Sultanı yükselişe geçti. 28 Ocak Salı gününün açıklanan reyting sonuçlarına bakıldığında Esra Erol'da programının tüm dizileri sollayarak Total listesinde zirveye oturduğu görüldü.

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28 Ocak Salı günü birbirinden keyifli birçok program ekranlardaki yerini aldı. Gündüz ve akşam kuşağındaki yapımlar büyük ilgi gördü. Biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta yangından dolayı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı.

28 Ocak Salı günü birbirinden keyifli birçok program ekranlardaki yerini aldı. Gündüz ve akşam kuşağındaki yapımlar büyük ilgi gördü. Biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta yangından dolayı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı.

Büyük bir seyirci kitlesi elde eden Bahar dün akşam izleyenlerinin karşısına çıktı. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla yoğun ilgi gören dizi düşüş dönemini geride bırakıp reytinglerde yükselişe geçti.

Büyük bir seyirci kitlesi elde eden Bahar dün akşam izleyenlerinin karşısına çıktı. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla yoğun ilgi gören dizi düşüş dönemini geride bırakıp reytinglerde yükselişe geçti.

ATV’de yayınlanan Bir Gece Masalı'nın reytinglerindeki düşüş ise gözlerden kaçacak gibi değildi.

ATV’de yayınlanan Bir Gece Masalı'nın reytinglerindeki düşüş ise gözlerden kaçacak gibi değildi.

Serkan Çayoğlu'nun başrolünde yer aldığı TRT1 yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi de reytinglerini yükseltmeye başladı.

Serkan Çayoğlu'nun başrolünde yer aldığı TRT1 yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi de reytinglerini yükseltmeye başladı.

Öte yandan Esra Erol'un sunduğu Esra Erol'da programı salı günü yayınlanan tüm programları sollayıp Total listesinin zirvesine oturdu.

Öte yandan Esra Erol'un sunduğu Esra Erol'da programı salı günü yayınlanan tüm programları sollayıp Total listesinin zirvesine oturdu.
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TOTAL İLK 10 PROGRAM

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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