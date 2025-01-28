Kibariye’nin Sinema Tarihine Damga Vuran Cinsteki Araba Çarpma Sahnesi Kelimeleri Kifayetsiz Bıraktı!
Kibariye’nin Sinema Tarihine Damga Vuran Cinsteki Araba Çarpma Sahnesi Kelimeleri Kifayetsiz Bıraktı!
Arabesk müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Kibariye seslendirdiği parçaları kadar rol aldığı filmlerle de hafızalara kazındı. Yeşilçam döneminide yayınlan Hayat Merdiveni adlı filmdeki performansı da unutulmaz olmuştu. Tabii, eski filmlerde izleyenelere 'Ne izledim şimdi?' dedirten sahneler de var. Kibariye'nin Hayat Merdiveni filmindeki araba çarpma sahnesi de bunlardan bir tanesi şüphesiz...
Gelin o sahneyi ilk kez izleyenlerin güldüren tepkilerine de birlikte bakalım...
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Türk arabesk müziğinin en sevilen sanatçılarından biri olan Kibariye, efsanevi sesi ve sahne performansıyla yıllardır hayatımızın içinde.
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Kendisi sadece unulmaz albümleriyle değil rol aldığı filmlerle de hafızalara kazınmış bir isim.
Kocasının zulmünden kaçan ve bu süreçte ağır bir hastalıkla boğuşan Songül'ün evlatlık verdiği çocuklarına tekrar kavuşma mücadelesini anlatan Hayat Merdiveni filmi de bunlardan bir tanesi.
Kibariye'nin başrolünde yer aldığı 1986 yapımı dram filminde gözyaşları sicim gibi akarken istemeden gülünecek sahneler de mevcut.
Bunların en başında da Kibariye'ye 'çarpan' araba sahnesi geliyor şüphesiz. Aslında bu bir kaza sahnesi...
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Ancak araba Kibariye'nin yakınından geçip duruyor ve bunun bir kaza sahnesi olduğunu hatırlayan Kibariye kendisini yere atıyor.
Gelin, önce sinema tarihine geçen o sahneyi bi' izleyelim:
Ardından da X kullanıcılarından gelen yorumlara birlikte göz atalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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