Kibariye’nin Sinema Tarihine Damga Vuran Cinsteki Araba Çarpma Sahnesi Kelimeleri Kifayetsiz Bıraktı!

Arabesk müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Kibariye seslendirdiği parçaları kadar rol aldığı filmlerle de hafızalara kazındı. Yeşilçam döneminide yayınlan Hayat Merdiveni adlı filmdeki performansı da unutulmaz olmuştu. Tabii, eski filmlerde izleyenelere 'Ne izledim şimdi?' dedirten sahneler de var. Kibariye'nin Hayat Merdiveni filmindeki araba çarpma sahnesi de bunlardan bir tanesi şüphesiz...

Gelin o sahneyi ilk kez izleyenlerin güldüren tepkilerine de birlikte bakalım...