Müge Anlı 33 Yaşında Farklı Kadınlardan 6 Çocuk Yapan Adama Sinirlenip Devlet Yetkililerine Seslendi!
Müge Anlı 33 Yaşında Farklı Kadınlardan 6 Çocuk Yapan Adama Sinirlenip Devlet Yetkililerine Seslendi!
Dün Müge Anlı'da yeni bir konu işlenmeye başlandı. Afet Karaçöy isimli bir kadın eşi Samet'in gece vakti mama almak için çıkıp geri dönmediğini söyledi. Günlerdir kayıp olan adam eski eşinin yanında çıktı. Müge Anlı ise iki kadını birbirine düşüren 33 yaşında 6 çocuk babası olan Samet olayına sinirlenip devlet yetkililerine seslendi!
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Geçtiğimiz gün Müge Anlı'nın kapısını çalan Afet Karaçöy yaklaşık 6 yıldır evli olduğu eşi Samet Karaçöy'ün yaklaşık 10 gün önce gece evden mama almaya diye çıkıp bir daha gelmediğini söyledi.
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Biri 5 aylık diğeri de 1.5 yaşında olan 2 çocuğun annesi olan Afet Hanım, "Hem benim hem de eşimin ikinci evliliği" derken eşinin, eski karısının yanında olabileceğini düşündüğünü aktardı.
Eski eşinden 4 çocuğu olduğunu ve hepsinin yuvaya verildiğini de anlatan Afet'in iddiaları doğru çıktı. Samet, eski eşi Sabriye'nin yanında çıktı.
4 çocuğunun annesi Sabriye'yle TikTok'a dans videosu çekip yüklediği ortaya çıkan Samet bu sabah eski eşiyle birlikte canlı yayına katıldı.
Eski eşi aleyhine pek çok iddiada bulunan Sabriye ve Samet'e "Geri dön" çağrısı yapan Afet stüdyoda birbirine girdi.
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Müge Anlı ise birini bez diğerini de mama bahanesiyle kandıran 33 yaşındaki Samet'in 6 çocuk babası olmasına rağmen düzenli bir işte çalışmamasına fena öfkelendi.
"Niye para vermiyor sayın devlet büyükleri? 4 çocuğu yuvaya veriyor 2 tane daha yapıyor. Bunun daha 16 tane daha olur. Hiç kusura bakmayın ama ben vergisini veren milyonlarca Türk vatandaşının sesi olarak konuşuyorum."
"Çocuklar başımın tacı bu adamı da alın o zaman kardeşim bir madende çalıştırın. O kadından o kadına gezip önünde oynayıp TikTok çekene kadar gitsin kömür çıkarsın, metro kazsın, kanalizasyon çukuru kazsın."
"Bunları çalıştıracağız bunlar da onu bunu hamile bırakmayacak. Seni ilk çocuğunu verdikten sonra alıp bir maden ocağında çalıştırsalardı bak bakalım bunları gezmeye senin fırsatın olur muydu…" diyen Müge Anlı'nın sözleri alkış topladı.
İşte o anları da buradan izleyebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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