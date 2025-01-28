Müge Anlı 33 Yaşında Farklı Kadınlardan 6 Çocuk Yapan Adama Sinirlenip Devlet Yetkililerine Seslendi!

'Ben bir tanesine anca bakabiliyorum. Peki ben niye verdiğim vergilerle bu adamın 6 tane çocuğuna bakıyorum. Annesi babası ölür, kimsesi olmaz, bir yasaklı madde bağımlılığı olur. Çocuğu devlet alır en çok desteklediğimiz şey. Bu şimdi 33 yaşında o kadından o kadına giden adamın çocuklarına biz neden bakıyoruz?'