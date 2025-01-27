Almanya'daki Evini Satmış: Müge Anlı'da Sevinç Metfezel 'Leon' Takma Adlı Sevgilisine 370 Bin Euro Kaptırmış!
Almanya'daki Evini Satmış: Müge Anlı'da Sevinç Metfezel 'Leon' Takma Adlı Sevgilisine 370 Bin Euro Kaptırmış!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında enteresan olaylar işlenmeye devam ediyor. Bu kez de Müge Anlı'nın kapısını çalan kişi Sevinç Metfezel oldu. Almanya'da yaşayan Metfezel, 2021 yılında tatil için geldiği Türkiye'de kendisini 'Leon' olarak tanıtan bir kişi tarafından milyonlarca lira dolandırıldığını öne sürdü.
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Cinayetlerin çözüldüğü, kayıpların bulunduğu Müge Anlı'ya bu kez de Sevinç Metfezel olayı damga vurdu. Bulgar Türkü ve Alman vatandaşı olduğunu söyleyen Sevinç Hanım, 2021 yılında tatil için geldiği Türkiye'deki bir otelde 'Leon' adlı biriyle tanıştığını söyledi.
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Gerçek adının Yasin olduğunu öğrendiği kişi tarafından dolandırıldığını anlatan Metfezel, Almanya'daki evini 370 bin Euro'ya sattığını ve parayı sevgilisine gönderdiğini söyledi. Kendisinden 10 yaş küçük Yasin'in kendisini "Bana güvenebilirsin. Ben kadın parası yemem" gibi sözlerle kandırdığını söyledi.
Dövmeci sevgilisiyle imam nikahı kıydırdığı ve sözleşme olarak 100 gram altın istediği ortaya çıkan Sevinç Hanım, kendisini dolandıran kişinin Türkiye'de ortak ev alma vaadinden de bahsetti. Yasin'in "Sen yabancısın, malları üzerine alamazsın, çok ödersin" gibi şeyler söyleyerek mallara da ortak etmediğini ileri sürdü. Yasin adlı kişinin bir dubleks daire, bir araba bir de motor aldığının da altını çizdi.
16 ve 24 yaşlarında iki çocuk annesi olan Sevinç Metfezel dolandırıldığını anladıktan sonra parasını isteyince ölüm tehditleri aldığını söyledi.
Şiddet gördüğünü de belirten mağdur kadın, "Beni yatağa yatırdı, boğazımdan yakaladı, yumruğuyla bastırırken; 'Seni öldürürüm. Gömerim seni, kimse anlamaz' dedi" ifadelerini kullandı.
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Almanya'da kreşi olduğunu ve öğretmen olduğunu söyleyen Sevinç Hanım, kendisine tektaş takan Yasin'in borcunun bir kısmını ödediğini ancak hala 8 milyon lirasını alamadığını belirterek şikayetçi oldu.
İddiaların odağındaki 'Leon' takma adlı Yasin ise canlı yayına bağlanmadan Müge Anlı'nın ekibiyle konuşup, "Ayrıldığımız için benden intikam almaya çalışıyor. Ne kadar aldıysam ödedim" açıklamasında bulundu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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