Almanya'daki Evini Satmış: Müge Anlı'da Sevinç Metfezel 'Leon' Takma Adlı Sevgilisine 370 Bin Euro Kaptırmış!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında enteresan olaylar işlenmeye devam ediyor. Bu kez de Müge Anlı'nın kapısını çalan kişi Sevinç Metfezel oldu. Almanya'da yaşayan Metfezel, 2021 yılında tatil için geldiği Türkiye'de kendisini 'Leon' olarak tanıtan bir kişi tarafından milyonlarca lira dolandırıldığını öne sürdü.