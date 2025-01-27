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Kim Milyoner Olmak İster'de İlk Baraj Sorusuyla Elenen Yarışmacı Cevabıyla Adeta Saç Baş Yoldurdu!

Kim Milyoner Olmak İster'de İlk Baraj Sorusuyla Elenen Yarışmacı Cevabıyla Adeta Saç Baş Yoldurdu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
27.01.2025 - 11:01

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması her hafta olduğu gibi dün gece de ekranlara damgasını vurdu. Kimi zaman yarışmacıları epey zorlayan soruların yanı sıra ilk baraj soruları epey kolaydı. Bir yarışmacının at tasviri sorusunda verdiği cevapla adeta saç baş yoldurttu.

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Kim Milyoner Olmak İster, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri ATV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri haline geldi.

Kim Milyoner Olmak İster, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri ATV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri haline geldi.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan sonra Oktay Kaynarca'nın sunucu koltuğuna oturduğu bilgi yarışması geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle 20:00'da yayınlandı.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan sonra Oktay Kaynarca'nın sunucu koltuğuna oturduğu bilgi yarışması geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle 20:00'da yayınlandı.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da popüler bilgi yarışmasına damgasını vuran yarışmacılar vardı. Bunlardan bir tanesi de Mehmet Salih Özaraz oldu.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da popüler bilgi yarışmasına damgasını vuran yarışmacılar vardı. Bunlardan bir tanesi de Mehmet Salih Özaraz oldu.

Mehmet Bey'e sorulan ilk baraj sorusu "Bir romanda hangi şekilde bahsedilen muhtemelen "at"tır?" sorusu soruldu.

Mehmet Bey'e sorulan ilk baraj sorusu "Bir romanda hangi şekilde bahsedilen muhtemelen "at"tır?" sorusu soruldu.

Sürenin bitmesine birkaç saniye kalan"A Şıkkı Pençesini göstererek kükredi" cevabını veren yarışmacı hem ekran başındaki hem de stüdyodaki izleyicileri "yok artık!" dedirtti.

Sürenin bitmesine birkaç saniye kalan"A Şıkkı Pençesini göstererek kükredi" cevabını veren yarışmacı hem ekran başındaki hem de stüdyodaki izleyicileri "yok artık!" dedirtti.
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Tüm stüdyoyu önce şaşkınlığa uğratıp ardıdan da kahkahaya boğan yarışmacı şaşkınlığını "Mahvolduk, baştan alalım..." diyerek belirtti.

Tüm stüdyoyu önce şaşkınlığa uğratıp ardıdan da kahkahaya boğan yarışmacı şaşkınlığını "Mahvolduk, baştan alalım..." diyerek belirtti.

Baraj sorusunda verdiği yanlış cevap yüzünden herhangi bir para ödülü de alamayan yarışmacı sıfır çekerek stüdyodan ayrıldı.

Baraj sorusunda verdiği yanlış cevap yüzünden herhangi bir para ödülü de alamayan yarışmacı sıfır çekerek stüdyodan ayrıldı.

İşte o anlar...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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