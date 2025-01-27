Adım Farah'la Yurt Dışında da Parladılar: Demet Özdemir ve Engin Akyürek'e Telenovellas 2024'te Ödül Yağdı!
Adım Farah'la Yurt Dışında da Parladılar: Demet Özdemir ve Engin Akyürek'e Telenovellas 2024'te Ödül Yağdı!
Ülkemizde yayınlanıp epey sevilen dizilerin pek çoğu özellikle komşu ülkelerde de epey ses getiriyor. Geçtiğimiz gün Bulgaristan’da düzenlenen Telenovellas 2024 Ödül töreninde de bu ses getirişe ödül yağdı. Bulgaristan'da yayınlandığı dönem yoğun ilgi gören Adım Farah dizisinin yıldızları Demet Özdemir ve Engin Akyürek geceden tam 3 ödülle döndü.
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Bir dönem ülkemizde yayınlanan dizilerin bir kısmı Orta Doğu ve Arap Yarımadası ekranlarında da izleyici karşısına çıkıyor ve inanılmaz bir ilgi görüyor.
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Bu yapımların arasında 2017 yapımı Arjantin dizisi 'La Chica que Limpia'den uyarlanan Adım Farah da yer aldı.
27. bölümü ile final yaparak sona eren dizide Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in partnerliği oldukça beğenilmişti.
Bizim dizilerimiz Bulgaristan’da da oldukça popüler. Hatta geçtiğimiz gün düzenlenen Telenovellas 2024 Ödül gecesinde de bu durumu görmüş olduk. Geceye ünlü Türk oyuncular damga vurdu adeta.
Bulgaristan'da 24 Eylül 2024’den itibaren yayınlanmaya başlayan Adım Farah orada da büyük beğeni topladı ve 2024 Telenovellas ödül gecesinde yer aldı.
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Engin Akyürek gecede ‘Yılın en iyi erkek oyuncu’ ödülünü, Demet Özdemir ise ‘Yılın en iyi kadın oyuncu’ ödülünü aldı.
Bu ödüllerle de kalmayan Adım Farah dizisinin yıldızları, Türkiye’de olduğu gibi Bulgaristan’da da ses getirince bir de yılın çifti ödülüne layık görüldü.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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