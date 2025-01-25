Üst Üste Gelen Felaketlerle Sabrı Taşan Didem Soydan'dan Tokat Gibi Göndermelerle Dolu Paylaşım!
Üst Üste Gelen Felaketlerle Sabrı Taşan Didem Soydan'dan Tokat Gibi Göndermelerle Dolu Paylaşım!
Ülkemizde son dönemde hatta son yıllarda üst üste yaşanan felaketler yüreğimizde derin izler bırakmaya devam ediyor. Grand Kartal Otel'de kısa sürede faciaya yol açan yangında onlarca kişinin hayatını kaybetmesi de yaramızı bir kez daha kanattı.
Yaşananlar sonrası öfkeden deliye dönen Didem Soydan, Gezi olaylarından gözaltına alınan Ayşe Barım'dan birçok konuya noktaya değinerek gönderme dolu bir paylaşım yaptı!
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Son zamanlarda, hatta son yıllarda ülkemizde ardı ardına meydana gelen felaketler toplumumuzu en derin şekilde etkiledi.
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Hafızalarımıza acı izler bırakan bazı olayların sorumlularının bulunamaması ya da yeterli cezayı almaması da sabırları taşırmış durumda.
Üst üste gelen acı haberlerin üzerine geçtiğimiz günlerde de Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan korkunç yangın eklendi!
Yangına karşı hiçbir önlem alınmadığı apaçık ortada olan otel faciasında da ne yazık ki 78 canımızı yitirdik...
Hayatını kaybedenlerin pek çoğunun çocuk olduğu elim olay milyonlarca kişinin sabrını taşırdı. Bu durumun ardından sabrı taşan Didem Soydan adeta açtı ağzını yumdu gözünü!
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Hepimizin defalarca kez sorduğu gibi "Sorumlu kim?" diye soran ünlü manken, "ADALET, devlete ve devlete iş yapanlar ya da yakın duranlar harici nedense halka asla işlemiyor. Anında PANİK butonuna basılıp GEZİ olayını sürdünüz önümüze :)" diyerek Ayşe Barım olayına da değindi.
"Çevir kazı yanmasın :) OTELDE MİLLETİN ÇARESİZCE YANMASINA İZİN VERENLERİ, ÖNÜMÜZE ÇIKAR DEVLET BABA ! Depremdekileri de ayrıca isteriz" diyerek devam etti:
"Yıllar içinde zaten yasayı değiştirdiniz babanınızın malı gibi bari şunları açık açık ekleyin ve rahatlayın; -Türk Milleti Sessizdir -Türk Milleti Unutkandır -Türk Milleti Sorgulamaz"
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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