Üst Üste Gelen Felaketlerle Sabrı Taşan Didem Soydan'dan Tokat Gibi Göndermelerle Dolu Paylaşım!

Ülkemizde son dönemde hatta son yıllarda üst üste yaşanan felaketler yüreğimizde derin izler bırakmaya devam ediyor. Grand Kartal Otel'de kısa sürede faciaya yol açan yangında onlarca kişinin hayatını kaybetmesi de yaramızı bir kez daha kanattı.

Yaşananlar sonrası öfkeden deliye dönen Didem Soydan, Gezi olaylarından gözaltına alınan Ayşe Barım'dan birçok konuya noktaya değinerek gönderme dolu bir paylaşım yaptı!