Bolu’daki Yangın Faciasında Kardeşi Özüm’ü Kaybeden Müge Karataşlı Korku Dolu Anlarını Paylaştı!
Bolu’daki Yangın Faciasında Kardeşi Özüm’ü Kaybeden Müge Karataşlı Korku Dolu Anlarını Paylaştı!
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak günü çıkan yangın faciası tüm Türkiye'nin yüreğinde derin bir yara açtı. 78 kişiyi hayattan koparan faciaya ilişkin soruşturma devam ederken acı görüntüler de ortaya çıkıyor.
Yangın anında asansöre binerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Özüm'ün ablası Müge Karataşlı o dehşet anlarında çektiği videoyu paylaştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan ve yarıyıl tatili dolayısıyla neredeyse tam kapasite dolu olan otelde çıkan yangın faciası yürek sızlatmaya devam ediyor. 238 kişinin konakladığı otelden gelen 78 vefat haberi milyonları yasa boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Otel sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin tutuklandığı olaya tepkiler çığ gibi büyüyor.
Pek çok tedbirsizlik yüzünden onlarca kişinin hayatını kaybettiği korkunç otel yangınından üzen detaylar gelmeye devam ediyor.
17 yaşındaki Özüm Karataşlı, zorlukla otelden çıkabilen ailesinden farklı bir yöne kaçarak yaşamını yitirmişti.
Kardeşi Özüm ve büyük ablası Özge ile aynı odada kalan ortanca kardeş Müge Karataşlı facia sonrası açıklamalarıyla boğazlarımızı düğümlemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asansöre koşan kardeşi Özüm'e seslenen abla Müge Karataşlı'nın yangın anında otelde çektiği videosu ortaya çıktı.
"Sekizinci katta mahsur kaldık. Bunu çekmek istedim, sanırım ölmek üzereyiz!"
Karataşlı, "Ailem ve ben bu videoda gördüğünüz çaresizlikten hayatta kalmayı başardık... Kime kızacağımız, kimden hesap soracağımızı bile bilmediğimiz bir olayın içindeyiz… Kardeşimin mutlu yaşadığı 17 yılın hatırına içimize su serpmeye çalışmaktan başka çaremiz yok..." notunu düştü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın