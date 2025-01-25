Bahar'ın 'Nevra'sı Hatice Aslan Gezi Parkı Dosyasının Ayşe Barım Üzerinden Yeniden Açılmasına Fena Patladı!

Tüm Türkiye günlerdir konuştuğu Ayşe Barım olayında yeni gelişmeler yaşandı. Dizi sektöründeki tekelleşme iddialarıyla gündemde olan ünlü menajer, şirketinin bünyesindeki oyuncuları Gezi Parkı protestolarına yönlendirdiği ve olayları organize ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yaşanan bu olay karşısında tepkiler yükselirken bir çıkış da Bahar dizisinin 'Nevra'sı Hatice Aslan'dan geldi. 'Elimizde bir torba var. Bu tarafta Gezi torbası, bu tarafta FETÖ torbası...' diyen Aslan'ın sert sözleri kısa sürede ses getirdi.