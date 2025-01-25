Bahar'ın 'Nevra'sı Hatice Aslan Gezi Parkı Dosyasının Ayşe Barım Üzerinden Yeniden Açılmasına Fena Patladı!
Bahar'ın 'Nevra'sı Hatice Aslan Gezi Parkı Dosyasının Ayşe Barım Üzerinden Yeniden Açılmasına Fena Patladı!
Tüm Türkiye günlerdir konuştuğu Ayşe Barım olayında yeni gelişmeler yaşandı. Dizi sektöründeki tekelleşme iddialarıyla gündemde olan ünlü menajer, şirketinin bünyesindeki oyuncuları Gezi Parkı protestolarına yönlendirdiği ve olayları organize ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.
Yaşanan bu olay karşısında tepkiler yükselirken bir çıkış da Bahar dizisinin 'Nevra'sı Hatice Aslan'dan geldi. 'Elimizde bir torba var. Bu tarafta Gezi torbası, bu tarafta FETÖ torbası...' diyen Aslan'ın sert sözleri kısa sürede ses getirdi.
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Haftalardır 'dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme' iddialarıyla gündemde olan ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı Ayşe Barım'a yönelik başlatılan soruşturma devam ederken, bambaşka bir olay daha yaşandı.
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2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle re'sen soruşturma açılan ünlü menajer, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla dün gözaltına alındı.
Barım hakkında başlatılan bu soruşturma çerçevesinde; Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan gibi ünlü oyuncular da "tanık" sıfatıyla ifade verdi.
Menajer Ayşe Barım'ın "Kendisine ait olan danışmanlık şirketinde çalışan insanları organize ediyorsunuz. Gezi Parkı hesabında çıkan olayları sosyal medya hesabından paylaşmalarını istiyorsunuz. Ardından birden fazla eylemin iştirakçisi oluyorsunuz" suçlamalarıyla gözaltına alınmasına ünlü isimlerden tepki yağdı.
Yaşananlar karşısında sinirlerine hakim olamayan ünlülerden biri de şu sıralar Bahar dizisinde 'Nevra' karakterine hayat veren Hatice Aslan oldu.
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Magazin Burada'ya açıklamalarda bulunurken sözlerine "Çok acı bir şey" diye başlayan Aslan, "Bu ne demek ki şimdi? Elimizde bir torba var. Bu tarafta Gezi torbası, bu tarafta FETÖ torbası! Karıştıralım tombala gibi, aaa Ayşe Barım çıktı mı olacak yani? Geziyi niye böyle bir suç unsuru gibi göstermeye çalışıyorlar?” ifadelerini kullandı.
"Devletin başındakilerden sadece, ama sadece tek ricamız; dürüst bir şekilde, doğru bir şekilde herkesin işini yapması. Vatandaş olarak tek ricamız" diyen ünlü oyuncu, adeta isyan ederek şunları söyledi:
"Ne olacak şimdi? İnsanları içeriye atınca ne oluyor? Düzeldi mi her yer? Demek ki burası değil sorun... Sorun; doğru dürüst işini yapmak, denetlemek, eğer doğru gitmeyen bir şey varsa orayı kapattırmak."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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