Burcu Biricik, Ayşe Barım'ın Gezi Parkı Eylemleri Yüzünden Gözaltına Alınmasına Ateş Püskürdü!
Burcu Biricik, Ayşe Barım'ın Gezi Parkı Eylemleri Yüzünden Gözaltına Alınmasına Ateş Püskürdü!
Magazin dünyasında yer alan pek çok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Ayşe Barım bir süredir çeşitli iddialar yüzünden gündeme oturmuş durumda. Dizi sektöründeki tekelleşme iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan ünlü menajer cephesinde bir hareketlilik daha yaşandı.
Taksim'deki Gezi Parkı olaylarına katıldığına ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında bir soruşturma daha başlatılan Ayşe Barım gözaltına alındı.
Bu yaşananlara tepki gösteren isimlere bu kez de Burcu Biricik eklendi. Ünlü oyuncu 'Bu ne saçmalık' diyerek ateş püskürdü.
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Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Aslı Enver, Fahriye Evcen, Halit Ergenç, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Sinem Kobal, Mert Yazıcıoğlu, Bergüzar Korel gibi sektörün en popüler isimlerini bünyesinde bulunduran ID İletişim'in kurucusu ve ortağı olan Ayşe Barım'a "dizi sektöründeki tekelleşme" iddiaları sonrası başlatılan soruşturma derinleşiyor.
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Yurt dışına çıkış yasağı getirilen Barım cephesindeki sular geçtiğimiz gün bir kez daha hareketlendi. Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olaylarına katıldığına dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle re'sen soruşturma açıldı.
Barım, 2013 tarihindeki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçundan gözaltına alındı.
Terör Suçları Soruşturma Bürosu ise bu soruşturma kapsamında; Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert gibi oyuncuların "tanık" sıfatıyla ifadelerini aldı.
Bu yaşananlara pek çok ünlü isimden tepki yükselirken Burcu Biricik de sessiz kalamadı. Sosyal medya paylaşım yapan ünlü oyuncu "Aklımızla oynamanın sınırlarını aştınız ama!" diyerek ateş püskürdü.
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"Bu ne saçmalık ya?"
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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