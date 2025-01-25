Burcu Biricik, Ayşe Barım'ın Gezi Parkı Eylemleri Yüzünden Gözaltına Alınmasına Ateş Püskürdü!

Magazin dünyasında yer alan pek çok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Ayşe Barım bir süredir çeşitli iddialar yüzünden gündeme oturmuş durumda. Dizi sektöründeki tekelleşme iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan ünlü menajer cephesinde bir hareketlilik daha yaşandı.

Taksim'deki Gezi Parkı olaylarına katıldığına ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında bir soruşturma daha başlatılan Ayşe Barım gözaltına alındı.

Bu yaşananlara tepki gösteren isimlere bu kez de Burcu Biricik eklendi. Ünlü oyuncu 'Bu ne saçmalık' diyerek ateş püskürdü.