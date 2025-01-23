Demet Akalın'ın Yangından Bir Aileyi Kurtaran Genç Hakkındaki "Kürt" Paylaşımı Göze Çarptı!
Demet Akalın'ın Yangından Bir Aileyi Kurtaran Genç Hakkındaki "Kürt" Paylaşımı Göze Çarptı!
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. İtfaiye ekipleri gelene kadar içeride kalan vatandaşlara yardım eli uzatanlar da oldu.
Alevlere teslim olan otelde çalışan Neçirvan Öner da faciadan bir aileyi kurtarmayı başardı. O anları anlatan gencin cesur davranışı karşısında Demet Akalın da kayıtsız kalmadı. Öner'i kahraman ilan eden Akalın'ın kocası üzerinden yaptığı 'kürt' paylaşımı da dikkatlerden kaçmadı.
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Tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. Başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı da 11'e çıktı.
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4’üncü katta bulunan restoran bölümünde çıkan yangına dair yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Yangın merdivenin alevlerin yükseldiği esnada baca görevi görüp üst katlara sıçradığı ve birçok insanın merdivenlerde hayatını kaybettiği bilgisiyse yürek sızlattı.
İtfaiye ekipleri gelene kadar içeride yardım bekleyen vatandaşlara el uzatanlar oldu. Bu yardım, ekiplerin otele gelmesinin ardından da devam etti. Yanan otelde çalışan Neçirvan Öner ise bilinçli bir şekilde önlem alıp facia sırasında bir aileyi kurtarmayı başardı.
Büyük bir cesaret örneği sergileyen genç başta çocuklar olmak üzere o aileyi nasıl kurtardığını da anlattı.
O anları buradan izleyebilirsiniz...
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Neçirvan Öner'in bu hareketine kayıtsız kalamayıp takdir eden isimlerden biri Demet Akalın oldu.
Ünlü şarkıcı X hesabından "Bu kardeş de bizim kahramanımız olsun 🙏🏻" ifadelerini kullandı.
Gencin videosuyla birlikte yaptığı paylaşımının altına bir kullanıcının "Kurt" yazmasına cevapsız kalmayan Demet Akalın'dan "Kocamda hem kürt hem kırt🌹selamlar efendim" çıkışı geldi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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