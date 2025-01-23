Demet Akalın'ın Yangından Bir Aileyi Kurtaran Genç Hakkındaki "Kürt" Paylaşımı Göze Çarptı!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. İtfaiye ekipleri gelene kadar içeride kalan vatandaşlara yardım eli uzatanlar da oldu.

Alevlere teslim olan otelde çalışan Neçirvan Öner da faciadan bir aileyi kurtarmayı başardı. O anları anlatan gencin cesur davranışı karşısında Demet Akalın da kayıtsız kalmadı. Öner'i kahraman ilan eden Akalın'ın kocası üzerinden yaptığı 'kürt' paylaşımı da dikkatlerden kaçmadı.