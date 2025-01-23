Mahsun Kırmızıgül Grand Otel Yangınında Sorumluluk Alan Olmayınca Japon Mühendis Kishi Ryoichi'yi Hatırlattı!
Mahsun Kırmızıgül Grand Otel Yangınında Sorumluluk Alan Olmayınca Japon Mühendis Kishi Ryoichi'yi Hatırlattı!
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangın faciaya yol açtı. Ancak 10 saatin sonunda söndürülebilen korkunç yangın 78 kişiyi hayattan koparttı.
Yaşanan acı olayın ardından sorumluluk alan ya da istifa eden bir kişi dahi olmadı! Yürek sızlatan tablo karşısında sessiz kalamayan ve yangın anında oradaki bir otelden kaçan Mahsun Kırmızıgül, Japon mühendis Kishi Ryoichi'yi hatırlattı!
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Tüm Türkiye 21 Ocak sabahına çok trajik bir haberle uyandı ne yazık ki. Gecelik konaklama ücreti 32 bin liraya kadar çıkan Grand Kartal Otel’de saat 03.30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede faciaya yol açtı.
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Restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayılıp tüm oteli kapladı. Yangın alarmı ve sulama sisteminin olmadığı öne sürülen otelde 78 kişi hayatını kaybetti.
Yüreğimizde derin bir yara açan, denetimsizlik ve ihmalsizlik haberlerinin öne atıldığı korkunç olay sonrası ne bir sorumluluk alan oldu ne de istifa eden!
Yangının olduğu gün kızı Lavin ile birlikte Bolu Kartalkaya'da bir otelde kalan Mahsun Kırmızıgül'se facianın can pazarı yaşanan o dakikaları canlı canlı anlatmıştı.
Yaşadıkları korku dolu anları sosyal medya hesabından da paylaşan ünlü ismin "Kızımla o dağdan ayrılırken, kızımın ağzından dökülen sözler ise adeta yüreğimi parçaladı: “Baba, orada çokluklar öldü değil mi?” dediğinde içim kan ağladı." açıklaması boğazları düğümlemişti.
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Milyonları yasa boğan acı olayın ardından kimsenin sorumluluk almamasına gönderme yapan Kırmızıgül, Osman Gazi Köprüsü projesinde görev alan Japon mühendislerden biri olan Kishi Ryoichi’yi hatırlattı.
2015 yılında köprü inşaatının devam ettiği anlarda "Catwalk" (geçici yürüme yolu) halatlarının kopması nedeniyle vicdani bir sorumluluk hisseden Japon mühendis hayatına son vermişti.
Trajik şekilde hayata gözlerini yuman 51 yaşındaki Kishi Ryoichi’nin kaldığı şirket misafirhanesinde, “İnsanlar büyük emek harcadı. Kopmanın sorumluluğu bana ait” yazılı bir not bıraktığı ortaya çıkmıştı.
Kırmızıgül ise hafızalara kazınan mühendisin olayı üzerinden "NE ÇALMIŞTI, NE RÜŞVET YEMİŞTİ. NE DE BİRİLERİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLUYDU. SADECE YAPTIĞI BİR HATA YÜZÜNDEN, KENDİ HAYATINA SON VERMİŞTİ. NE BÜYÜK BİR VİCDAN, NE DERİN BİR DERS..." diyerek gönderme yaptı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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